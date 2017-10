Freddie Highmore, de ser Norman Bates a salvar vidas en 'The Good Doctor'

Freddie Highmore, el niño que deslumbró al mundo en "Finding Neverland" y "Charlie and the Chocolate Factory", se ha hecho mayor, y tras encarnar al asesino Norman Bates, se pone en la piel de un cirujano autista en "The Good Doctor".

"Disfruto más salvando vidas", dijo entre risas a Efe. Highmore tenía 11 años cuando el público lo descubrió en "Finding Neverland" junto a Johnny Depp, con quien repitió poco después en "Charlie and the Chocolate Factory".

Después llegaron obras como "A Good Year", con Russell Crowe, o "The Spiderwick Chronicles", pero el niño se convirtió en adulto y Highmore supo reinventarse a la perfección.

Primero, con "Bates Motel", la serie que relataba los orígenes de "Psycho", la célebre película de Alfred Hitchcock, donde Highmore tomó el testigo de Anthony Perkins para interpretar al enajenado Norman Bates, uno de los asesinos más célebres del séptimo arte.

Y ahora, con "The Good Doctor", donde se pone en la piel de Shaun Murphy, un joven cirujano que padece autismo y síndrome de Savant, conocido también como el "síndrome del sabio", una enfermedad que le causa problemas a la hora de relacionarse con los demás, pero que a su vez le ha permitido desarrollar unas habilidades mentales prodigiosas, como es el caso de su extraordinaria memoria.

"Todos en la serie sentimos que tenemos una responsabilidad en el tratamiento de este personaje", admitió Highmore. "Nos queremos asegurar de que el autismo se refleje de forma auténtica, aunque por supuesto, cada caso es diferente y el de Shaun no representa a toda esa comunidad, ni siquiera a la mayoría", agregó.

El personaje de Highmore comienza a trabajar en la unidad de cirugía pediátrica del prestigioso centro San José St. Bonaventure, aunque no toda la junta del hospital se muestra conforme con la decisión de incorporar al equipo a un cirujano con autismo.

"Con suerte", continuó el actor británico, "la historia recordará a situaciones que hayan vivido quienes se sienten diferentes o quienes no han disfrutado de una oportunidad justa en la vida, por prejuicios, discriminación o cualquier otra razón".

"The Good Doctor" se estrenó en EE.UU. el pasado 25 de septiembre y consiguió una audiencia superior a los 11 millones de personas. Su tercer episodio alcanzó los 18,2 millones de espectadores, superando así a la comedia "The Big Bang Theory".

"Más allá de tener suerte, que siempre se necesita para lograr algo así, creo que la serie ha tocado una fibra sensible en el público estadounidense; el optimismo del personaje ha calado en la audiencia, especialmente en un momento donde el mundo parece un poco sombrío", declaró el intérprete, que habla español con bastante soltura y sueña con rodar una película en ese idioma.

Una de las series con las que ha sido comparada "The Good Doctor" es "House", con la que comparte la figura del productor David Shore, aunque Highmore considera que este proyecto es mucho más "tierno" y no posee las dosis de ironía ni socarronería del célebre personaje popularizado por Hugh Laurie.

"Tener a un protagonista que siempre ve la bondad en los demás es refrescante", apuntó el actor, que también habló sobre su trayectoria en una industria que a él, particularmente, le dejó ser un niño normal a pesar de compaginar el trabajo con los estudios.

"No creo que me perdiera muchas cosas. Actuar como niño y adolescente ha aportado mucha riqueza a mi vida, y nunca dejé de estudiar ni de acudir a la universidad. Siempre he podido mantener mi vida privada al margen de Hollywood", comentó Highmore, a quien los críticos ya colocan con posibilidades para ganar un premio Emmy.

"Es algo que siempre hace ilusión, pero no es la razón por la que trabajo. No es lo que me guía. Si sucede, pues perfecto", finalizó el actor, que rueda actualmente el noveno capítulo de la primera temporada, compuesta por 18 episodios.

"The Good Doctor" se estrena hoy en España a través del canal AXN.