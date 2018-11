ForTheThrone: última temporada de 'Game of Thrones' estrenará en abril de 2019

El teaser de 30 segundos presenta una compilación de los momentos más emocionantes hasta ahora del programa adaptado de las novelas del escritor estadounidense George R.R. Martin.

Aunque no se específica que día de abril estrena, se les da a los fanáticos del fenómeno global una primera pista de cuándo puede llegar la última temporada de la serie.

Ya se había barajeado la posibilidad de que el programa estrenaría en el primer trimestre del 2019, como indicó el presidente de programación de HBO, Casey Bloys, en julio pasado.

Every battle. Every betrayal. Every risk. Every fight. Every sacrifice. Every death. All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH