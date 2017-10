Estadounidense "The Disaster Artist" gana la Concha de Oro en San Sebastián

La cinta estadounidense "The Disaster Artist" del director y actor James Franco se alzó este sábado con la Concha de Oro a mejor película de la 65ª edición del Festival de cine de San Sebastián.

El jurado presidido por el actor estadounidense John Malkovich decidió entregar el máximo galardón del certamen a esta hilarante comedia sobre la recreación del rodaje de la que es considerada una de las peores películas de la historia.

"Ha sido toda una aventura, estoy muy feliz", dijo Franco al recibir la Concha de Oro en el auditorio Kursaal de San Sebastián (norte de España.

"The Disaster Artist" muestra la hilarante historia del rodaje de la película "The Room", del excéntrico personaje Tommy Wiseau, que cansado de no conseguir trabajo en Hollywood, saca millones de dólares de su propio bolsillo para hacerla.

Fracaso total de taquilla al estrenarse y considerada por la crítica como una de las peores películas de la historia del cine, se ha convertido con los años en objeto de culto y suele ser exhibida a sala llena en festivales de cine "trash".

"Todos estamos un poco locos y todos tenemos grandes sueños", dijo Franco. "Espero que en estos tiempos de locura, este filme dé un poco de luz e inspiración a todos nosotros", concluyó.

Estados Unidos no ganaba una Concha de Oro desde que lo hizo "Homr and Eddie" de Andrei Konchalovski en 1989, cuando compartió galardón con la boliviana "La nación clandestina" de Jorge Sanjinés.

Esta película competía en la sección oficial del festival junto a otras 17 producciones en representación de Argentina, España, Francia, Alemania, Estados Unidos, Austria, Polonia, Grecia y Rumanía.

En 2016, el festival otorgó su Concha de Oro a la china "I am not Madame Bovary" del director Xiaogang Feng.