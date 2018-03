'Get Out' se corona en unos premios Spirit con victorias para Chile y España

" Get Out " se llevó el sábado el reconocimiento a la mejor película en los premios Spirit , una gala en la que el chileno Sebastián Lelio, con "Una mujer fantástica" , y el español Antonio Méndez Esparza, por "Life and Nothing More" , dieron victorias al cine latino.

La 33 edición de los premios Spirit del cine independiente, que entrega la institución Film Independent, se celebró en Santa Mónica (California, EEUU), solo un día antes de que el teatro Dolby de Los Ángeles acoja los Óscar.

"Get Out", que mezcla terror y sátira social, se llevó el Spirit a la mejor película y la estatuilla al mejor director para Jordan Peele.

Convertida en una de las sensaciones de la temporada cinematográfica, "Get Out" derrotó hoy a "Call Me By Your Name", "The Florida Project", "Lady Bird" y "The Rider", y mañana será candidata al Óscar a la mejor película.

El joven Timothée Chalamet ganó el Spirit al mejor actor por "Call Me By Your Name", mientras que Frances McDormand consiguió el galardón a la mejor actriz por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Las categorías de reparto cumplieron con los pronósticos y premiaron a Allison Janney por "I, Tonya" y a Sam Rockwell por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" como mejor actriz y actor secundarios, respectivamente.

Además, Agnès Varda y JR lograron el Spirit al mejor documental por "Faces Places" y Greta Gerwig obtuvo el galardón al mejor guión por "Lady Bird".

El director chileno Sebastián Lelio recibió el Spirit a la mejor película internacional por "Una mujer fantástica" frente a las también aspirantes "BPM" (Francia)", "I Am Not a Witch" (Zambia), "Lady Macbeth" (Reino Unido) y "Loveless" (Rusia).

"Es fantástico recibir este premio de manos de 'la reina'", dijo Lelio en referencia a la actriz mexicana Salma Hayek, que fue la encargada de anunciar esa categoría.

En su discurso, Lelio dio las gracias a Daniela Vega, la protagonista de su cinta, y deseó a todos los presentes que encuentren la inspiración "para seguir haciendo películas audaces".

"Una mujer fantástica", que ganó el Goya a la mejor película iberoamericana y el Oso de Plata al mejor guión en la Berlinale, aspira mañana a llevarse el Óscar al mejor largometraje de habla no inglesa.

Esta cinta retrata la vida de Marina, una mujer que tras la muerte de su pareja debe enfrentarse al rechazo y los prejuicios de la sociedad sobre las personas transexuales.

Por su parte, el español Antonio Méndez Esparza ganó, gracias a "Life and Nothing More", el galardón John Cassavetes, que reconoce en los Spirit a la mejor película rodada con un presupuesto inferior al medio millón de dólares.

En esta categoría también estaba nominada la española Ana Asensio por "Most Beautiful Island".

"Bueno, no esperábamos esto", dijo Méndez Esparza sobre el escenario, muy emocionado junto al productor de la cinta, Pedro Hernández

"Esta película, como muchas, se hizo con amor, y sabéis que no todas las historias de amor acaban bien, pero creo que todas las nominadas eran trabajos de amor. Y me siento extremadamente feliz de haber sido capaz de hacer este filme", señaló el director, que dedicó el premio al reparto y el equipo de "Life and Nothing More".

"Hace seis años soñamos con Antonio para hacer su primera película y la hicimos. Luego hicimos la segunda y aquí estamos con este 'jodido' premio. ¿Puedo decir 'jodido'? ¡Muchas gracias!", dijo Hernández en un discurso recibido entre sonrisas por el público.

"Life and Nothing More" muestra la realidad de una madre soltera, Regina, que vive en el norte del estado de Florida con dos hijos en un contexto de desigualdad social tratando de llegar a fin de mes al mismo tiempo que lucha contra la rutina y las dificultades del día a día.

Salma Hayek, nominada al Spirit a mejor actriz por "Beatriz at Dinner", dejó uno de los momentos de la gala al criticar al presidente de EEUU, Donald Trump, por sus comentarios sobre ciertos países a los que se refirió como "agujeros de mierda".

"Este premio nunca lo ha ganado un país que sea un agujero de mierda porque no hay países que sean agujeros de mierda", afirmó la mexicana.