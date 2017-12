Globos de Oro, primera prueba para Hollywood tras escándalos de acoso sexual

Los anuncios, que se realizan dos días antes de las nominaciones a los influyentes premios del sindicato de actores (SAG), son un barómetro del momento que se vive con miras al Óscar.

El sitio de predicciones Gold Derby predice que el romance "Call Me By Your Name" será el principal contendiente con seis nominaciones, incluido mejor filme dramático.

"Apostamos que tendrán nominaciones por mejor actor Timothee Chalamet, actores de reparto Armie Hammer y Michael Stuhlbarg, el director Luca Guadagnino, y el guión de James Ivory", indicó el editor Daniel Montgomery, que pronosticó que el cuento de hadas de Guillermo del Toro "La forma del agua" debe entrar en cinco categorías.

"¡Huye!", "Lady Bird", "The Post" y "Tres anuncios por un crimen" deben recibir cuatro cada una.

"Dunkerque" de Christopher Nolan, amada por su cinematografía y su brillante diálogo, debe alcanzar dos, por mejor filme dramático y mejor dirección.

Gold Derby indicó sin embargo que debe imponerse en ambas categorías.

Los Globos --que se entregan el 7 de enero-- son vistos como una oportunidad para que Hollywood demuestre su intolerancia a los abusos sexuales que comenzaron a emerger después de las escalofriantes denuncias contra el poderoso productor Harvey Weinstein, que ahora es considerado el mayor predador de la industria del cine.

Efecto dominó

The Weinstein Company, que despidió a su cofundador, tenía pocas oportunidades de una sexta nominación en la más prestigiosa categoría --filme dramático-, incluso antes del escándalo.

El caso puede caer como un efecto dominó sobre otras poderosas figuras de la industria denunciadas como abusadores sexuales.

El director James Gunn ("Guardianes de la Galaxia 2") dijo a la AFP en los recientes premios honoríficos de la Academia -Academy Governors Awards- que no se habla de otra cosa cuando cineastas o actores están juntos.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) no querría premiar el trabajo de Kevin Spacey, James Toback, Jeffrey Tambor, Louis C.K., Brett Ratner, Bryan Singer, el jefe de los estudios Amazon Roy Price y otros varios pesos pesados.

Spacey, que ganó mejor actor en 2015 por "House of Cards", no tendrá ocasión de repetir tras las numerosas denuncias contra él por numerosos jóvenes.

Y eso afecta a colegas como Robin Wright, que ya también ganó antes, o a cualquier otro integrante de este show, que tenía ocho premios.

La comedia "Transparent", con múltiples nominaciones y una estatuilla para Tambor, también subiría al mismo bote si la HFPA decide vetar a todo el show.

Spacey también aparecía como el gran candidato a apoyar en esta temporada con su película "All the Money in the World", pero el director Ridley Scott decidió sacar al actor y filmar a último minuto con Christopher Plummer.

Libres de escándalo

Hay candidatos libres de escándalo -por ahora- y de distintos contextos como los cineastas Jordan Peele ("¡Huye!"), Greta Gerwig ("Lady Bird") y Dee Rees ("Mudbound").

"¡Huye!", una sátira sobre racismo y la culpa de la clase media blanca, tuvo posiblemente el mayor y más inesperado impacto este año en el cine y será un fuerte competidor en la categoría comedia.

"Tres anuncios por un crimen", de Martin McDonagh sobre una mujer que busca revancha por la violación y asesinato de su hija, cautivó a la audiencia en el Festival Internacional de Toronto en septiembre.

"The Post", de Steven Spielberg, una defensa a la prensa libre vista como un reprimenda al gobierno del presidente Donald Trump, es la favorita por expertos a tomar la estatuilla a mejor drama.

"Coco" no debe tener problema en llevarse la mejor cinta animada, al menos que sus opciones se vean afectadas luego que el cofundador de Pixar John Lassater admitiera que incurrió en conducta inapropiada.

"El escándalo Weinstein y todo lo que le siguió creó un clima en el que es cada vez más importante enviar el mensaje correcto y hacer lo correcto", escribió la revista de entretenimiento The Wrap en su editorial.