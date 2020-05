'Greyhound', con Tom Hanks, se estrenará en Apple TV por el coronavirus

El medio especializado Deadline informó este martes del cambio de planes de esta cinta de Sony que supone un movimiento interesante dentro de Hollywood, que todavía se está estrujando los sesos para responder al cierre de los cines de prácticamente todo el planeta que ha llevado a numerosos retrasos de estrenos.

Apple TV+ no ha detallado por ahora cuándo presentará "Greyhound" en su plataforma de "streaming".

Sony tenía previsto estrenar "Greyhound" en los cines el 12 de junio, pero la crisis global del coronavirus arruinó sus planes y le llevó a suspender su estreno sin fecha concreta.

Deadline explicó que, ante esta situación, hubo una puja entre diferentes plataformas digitales por hacerse con los derechos de "Greyhound".

Este portal aseguró que el acuerdo con Apple TV+ se cerró por unos 70 millones de dólares.

La renuncia a la gran pantalla de "Greyhound" sigue los pasos de otras películas como "Trolls World Tour" o "Scoob!" que, debido a la pandemia, obviaron los cines y optaron por un lanzamiento digital, ya sea en formato de vídeo bajo demanda o como parte del catálogo de una plataforma de "streaming".

En el lado contrario están, sobre todo, las grandes superproducciones llamadas a reventar la taquilla, que prefirieron atrasar sus estrenos en los cines confiando en que las salas puedan volver a funcionar a pleno rendimiento más pronto que tarde.

Algunas como "F9", la nueva entrega de la saga "Fast & Furious", fueron muy cautas y retrasaron su presentación en los cines hasta 2021.

Pero hay otras grandes películas que tienen su estreno ya muy cerca y todavía entre importantes interrogantes, como "Tenet" de Christopher Nolan (17 de julio), "Mulan" (24 de julio) o "Wonder Woman 1984" (14 de agosto).

Con Aaron Schneider "Get Low" (2009) como director, "Greyhound" es una cinta bélica, ambientada en la Segunda Guerra Mundial y basada en hechos reales, acerca de un capitán de la Marina de EE.UU. que debía guiar a un grupo de barcos para escapar de los submarinos nazis.

Elisabeth Shue y el mexicano Manuel García-Rulfo acompañan en el elenco de esta película a Hanks, quien suma así su tercer crédito como guionista en toda su carrera tras Larry Crowne (2011) y "That Thing You Do!" (1996).

Ganador del Óscar al mejor actor por "Philadelphia" (1993) y "Forrest Gump" (1994), Hanks también fue noticia recientemente por haber dado positivo por coronavirus junto a su esposa, la también actriz Rita Wilson.

Ambos se recuperaron tras pasar un tiempo en cuarentena.