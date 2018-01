Del Toro hechiza a la Academia con 13 nominaciones para 'The Shape of Water'

Guillermo del Toro hechizó a la Academia de Hollywood y consiguió 13 nominaciones para "The Shape of Water", la gran favorita en la 90 edición de los Óscar frente a rivales como "Dunkirk", con ocho candidaturas, y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", con siete.

La fantasía romántica del cineasta mexicano aspira a las siguientes estatuillas: mejor película, mejor director, mejor actriz (Sally Hawkins), mejor actor de reparto (Richard Jenkins), mejor actriz de reparto (Octavia Spencer), mejor guion original (del Toro y Vanessa Taylor), mejor fotografía (Dan Laustsen), mejor diseño de vestuario (Luis Sequeira) y mejor edición (Sidney Wolinsky).

Esta historia de amor entre una mujer muda y una criatura marina en EEUU, en el marco de la guerra fría y con la estética de cuento de hadas tan reconocible de su autor, también es candidata en los campos de banda sonora original (Alexandre Desplat), diseño de producción, edición de sonido y mezcla de sonido.

Otras películas con grandes opciones son la bélica "Dunkirk", del británico Christopher Nolan, con ocho candidaturas, y la cinta independiente "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", con siete nominaciones.

"Darkest Hour", filme político centrado en la figura de Winston Churchill, obtuvo seis nominaciones, las mismas que el drama "Phantom Thread", que supone la despedida de Daniel Day-Lewis del cine.

Además, "Blade Runner 2049" se llevó cinco candidaturas, todas ellas de carácter técnico, mientras que "Lady Bird", de Greta Gerwig, opta también a cinco nominaciones.

"Star Wars: The Last Jedi", la película de mayor recaudación del año, se llevó cuatro nominaciones.

Del Toro, que hasta hoy únicamente contaba con una nominación al Óscar (por el guion de "El laberinto del fauno"), peleará el trono de mejor director junto a Christopher Nolan ("Dunkirk"), Jordan Peele ("Get Out"), Greta Gerwig ("Lady Bird") y Paul Thomas Anderson ("Phantom Thread").

El de Guadalajara también luchará personalmente por el Óscar con su socia Vanessa Taylor en la categoría de mejor guion original frente a "The Big Sick", "Get Out", "Lady Bird" y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

En el terreno de las actuaciones, Gary Oldman ("Darkest Hour"), Denzel Washington ("Roman Israel, Esq."), Timothée Chalamet ("Call Me by Your Name"), Daniel Day-Lewis ("Phantom Thread") y Daniel Kaluuya ("Get Out") fueron nominados como mejor actor, categoría donde no fue incluido James Franco ("The Disaster Artist").

Franco, que se llevó el Globo de Oro a mejor actor en una comedia, partía como uno de los favoritos, pero la polémica en torno a unos supuestos abusos sexuales pudo pasarle factura en las votaciones.

Por su parte, Frances McDormand ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), Saoirse Ronan ("Lady Bird"), Meryl Streep ("The Post"), Margot Robbie ("I Tonya") y Sally Hawkins ("The Shape of Water") lucharán por el Óscar a la mejor actriz.

Como mejor actor de reparto, los aspirantes son Willem Dafoe ("The Florida Project"), Woody Harrelson, Sam Rockwell (ambos por "Three Billboards outside Ebbing, Missouri"), Richard Jenkins ("The Shape of Water") y Christopher Plummer ("All the Money in the World").

Las candidatas como mejor actriz de reparto son Mary J. Blige ("Mudbound"), Allison Janney ("I, Tonya"), Lesley Manville ("Phantom Thread"), Laurie Metcalf ("Lady Bird") y Octavia Spencer ("The Shape of Water").

El toque latino lo darán obras como "Coco", la cinta de Pixar sobre el tradicional Día de los Muertos mexicano, nominada como mejor película de animación y a la mejor canción original ("Remember Me"), y la cinta chilena "Una mujer fantástica", de Sebastián Lelio, que aspira al galardón de mejor película en lengua extranjera.

Asimismo, el exjugador de Los Angeles Lakers Kobe Bryant competirá en la categoría de mejor cortometraje de animación con su obra "Dear Basketball".

La 90 edición de los Óscar se celebrará el 4 de marzo en el Teatro Dolby, de Hollywood, y contará por segundo año seguido con Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias.