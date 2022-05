Los hermanos compartieron en sus cuentas personales de Instagram la misma foto. Sin embargo, hay una enorme diferencia entre la que puso él y la que posteó la veterana actriz por el evidente exceso de filtros. Las críticas no se han hecho esperar.

as aplicaciones de belleza para retocar fotos con filtros de todo tipo se han vuelto 'el pan nuestro de cada día' en las redes sociales. Las opciones que ofrecen estos filtros van desde borrar arrugas, atenuar facciones duras, aclarar la piel, moldear las curvas, hasta cambiar el color de ojos y cabellos.

Aunque en los últimos años se ha puesto de moda el 'body positive' entre famosos que abogan por mostrarse al mundo con sus cuerpos y rostros al natural y con imperfecciones, como Lele Pons con sus celulitis, Camila Cabello y Demi Lovato con sus libras de más, lo cierto es que existen un gran número de artistas que hacen de estas aplicaciones una 'obligatoriedad' a la hora de publicar una foto en redes sociales.

En problema es cuando abusan de los filtros y terminan irreconocibles, como le sucedió a Verónica Castro.

La veterana actriz se encontró el fin de semana con su hermano menor, Jose Alberto 'El Güero' Castro para celebrar su cumpleaños 58.

Durante la fiesta, ambos se tomaron una selfie para compartir en sus redes sociales. Por supuesto que en la foto que publicó Verónica en su Instagram ambos hermanos lucen impecables, regios, más jóvenes y con menos arrugas. Incluso se nota que las facciones del rostro son mucho más perfiladas que en la realidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Verónica Castro (@vrocastroficial)

La imagen podría haber pasado inadvertida, si no es porque 'El Güero' también publicó la misma foto sin filtros y la realidad quedó al descubierto, pues la diferencia es abismal entre una foto y la otra, lo que dejó en evidencia el exceso de filtros que utiliza la actriz para retocar sus fotos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @elgueromex

Como era de esperarse, la imagen causó furor, críticas y hasta burlas, pues el filtró hizo más trabajo en su hermano, quien lucía como si fuera otra persona.

"Mucho filtro señora", "¿Y esta señora quién es?", "No necesitas tanto filtro", "Parece otro tu hermano con el filtro, él subió la misma foto y nada que ver, hay que aceptarnos como somos: viejos, jóvenes, feos, con arrugas etc..", fueron algunos de los comentarios que escribieron los seguidores.

Ante los señalamientos, la actriz de 70 años no se quedó callada y respondió contundente: “Pues es que yo ya hasta pagué mi filtro y a mí me gusta con filtro, pero si les gusta sin filtro se pueden asomar al de mi hermano a él le gusta sin filtro. Para que no hagan corajes porque hace daño”, comentó Vero Castro como aclaración.