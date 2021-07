James Gunn, director de "El Escuadrón Suicida'', está muy agradecido con Panamá

Hace unos días en la conferencia de prensa global de la película, su director, James Gunn, respondió a la pregunta en donde le consultaban en qué momento se dio cuenta que estaba película iba a ser una locura total, y esto fue lo que respondió:

"Me sentí así toda la distancia. No podía creer que entré con una idea y que se mantuvo estable durante todo el proceso, desde que la presenté a Warner, hasta el final. El hecho de que me hayan permitido tanta libertad, en una película de alto presupuesto, me hizo sentir que tenía una gran responsabilidad con las personas, de hacer algo bueno, pero como también me dieron tanta libertad, me sentía en la necesidad de tomar riesgos".

En la conferencia se encontraba presente también Margot Robbie, quien interpreta por 3ra vez a la antagonista Harley Quinn. Se le consultó acerca de las emociones que más le llamaron la atención para explorar de este personaje en esta ocasión, y esto fue lo que comentó:

"Me encantó interpretar a una Harley cuya mentalidad era de estar soltera y lista para disfrutarlo. Nunca la había podido interpretar de esa manera, ya que siempre estaba aferrada a Mr. J (el Guasón). Y James le puso varios prospectos amorosos a Harley durante esta película, lo cual no siempre termina bien obviamente, pero eso fue muy divertido. También me gustó interpretar a una Harley que estaba en modo "misión", y cada vez que ella es parte de un nuevo grupo, siempre hay cosas divertidas que suceden, ya que ella siempre reacciona de manera diferente a cada uno de los integrantes, dependiendo del grupo en el que esté".

Sin duda la película mostrará a los fanáticos lo que buscan: acción, irreverencia, un humor oscuro, y mucha impredecibilidad en el guion, lo cual la hace aún más entretenida.

"El Escuadrón Suicida" llegará a los cines de Panamá a partir de este jueves 5 de agosto y será para mayores de 16 años.