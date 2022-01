Por Melissa Fernández



Fast and Furious tiene nuevo fichaje. La saga de acción contará en su próxima entrega con el interprete de “Aquaman” Jason Momoa.

El actor hawaiano será el villano de la que se prevé que sea la penúltima película, que tiene previsto llegar a las salas en mayo de 2023 con Justin Lin como director.

Momoa confirmó la noticia a través de sus redes sociales. Poco después, el Twitter de la saga también realizó su anuncio. "La famila Fast sigue creciendo. Bienvenido Jason Moma", comparte el mensaje de bienvenida.

Liderado por Vin Diesel, el reparto también cuenta con Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang, Nathalie Emmanuel y Charlize Theron.

Quien no volverá será el actor Dwayne Johnson, mejor conocido como “La Roca”, que tras su disputa pública con Diesel está totalmente enfocado en Hobbs and Shaw, su propio spin-off de la franquicia que coprotagoniza con Jason Statham.

"Le dije [a Vin Diesel] de primera mano que no volvería a la saga. Fui firme pero cordial con mis palabras. Siempre apoyaré al elenco y el éxito de la franquicia, pero no había posibilidad alguna de regresar", declaró el actor a CNN el año pasado, que acusó además a Diesel, de ser "un ejemplo de manipulación". "No me gustó que incluyera a sus hijos en el post, así como la muerte de Paul Walker.

La franquicia, que despegó en 2001, lleva ya superados los 6.6 millones de dólares a nivel mundial, cifra que incluye el spin-off Hobbs & Shaw.

La cinta más reciente, la número 9, superó los 700 millones de dólares, todo un récord teniendo en cuenta la situación de la pandemia.