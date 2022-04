Por Carolina Castellanos



Jimmy Savile, presentador de la BBC que alcanzó el máximo éxito con un programa y logró conquistar el corazón de los británicos, por sus grandes ayudas a fundaciones y hospitales; realmente era una bestia, autor de crímenes atroces y violaciones. Conoce su historia a continuación.

Inicios

Jimmy Savile nació en Leeds, Reino Unido, el 31 de octubre de 1926, en una familia en el seno de una familia humilde. En sus inicios trabajó en minas de carbón durante la segunda guerra mundial lo que le produjo lesiones en la espalda a largo plazo. Posteriormente se convirtió en DJ, representante y presentador hasta el 29 de octubre de 2011 cuando murió a causa de una neumonía mientras dormía.

Su carrera se fue al estrellato gracias a ser el primer y último presentador del programa Top of the Pops, de la cadena británica BBC durante décadas, con una audiencia media de 15 millones de telespectadores. Al igual que los programas Jimmy'll Fix It y Jimmy's Travels, que cautivaron a la audiencia y lo llevaron al éxito.

A lo largo de su vida, se cree que pudo recaudar alrededor de 40 millones de libras esterlinas o más para obras de caridad, las cuales gran porcentaje se destinaron a hospitales, donde el hombre se postulaba para ser voluntario. Sin embargo, debajo de su exitosa carrera y aparentemente gran corazón, usó su posición de influencia en organizaciones como la BBC y el Hospital Stoke Mandeville para cometer crímenes atroces.

Investigaciones

Tras su muerte, periodistas de ITV que lo investigaban se pusieron en contacto con presuntas víctimas en la región de Duncorft. Sin embargo, debido a la faltade pruebas, el caso se cierra. El CPS le comunica a Meirion Jones, un reportero de la historia, que el caso se retiró en 2009 debido a la insuficiencia de pruebas, y no porque el presentador fuera anciano.

Para el 2012 el periódico The Sunday Mirror, informó que la investigación fue clausurada y cancelada por un posible choque con un programa tributo a la vida de Savile que se transmitió poco después de su muerte. Pero meses después la BBC recibiría una notificación de ITV donde le informaban que iba a realizar un documental sobre Savile.

Declaraciones

Para inicio de 2013, ya Jimmy había sido catalogado por la Policía Metropolitana como un delincuente sexual. Pues en la investigación las víctimas testificaron haber sido violadas, abusadas y agredidas; con un resultado de 214 casos criminales que abarcan 28 fuerzas policiales diferentes entre 1955 y 2009.

La misma apuntó que el 73% de las víctimas eran niños y que sus abusos habían tenido lugar en 14 establecimientos médicos diferentes y las otras se encontraban en situaciones vulnerables. (las edades de las personas se encontraban entre los cinco y los 75 años).

Al salir los reportes a la luz se percataron que Savile había estado practicando estos actos por más de 40 años completando un índice de más de 500 víctimas.

10 años después

En 2021, al cumplirse una década de la muerte del criminal presentador, se decidió crear el documental del depredador y terminar con su profanación. Exponer a alguien con mucho poder e influencia, oculto bajo una máscara de excentricidad y carisma.

Este film expone a detalle los crímenes de Jimmy y mezcla imágenes escalofriantes de la vida real. Su historia de terror se suma a la larga lista de documentales del género True Crime que podrán conocer a través de Netflix.

La corona se vio involucrada

El país estremecido y conmocionado por tan fuerte noticia sacudió una vez más a la corona británica, al asimilar que el príncipe Carlos mantuvo una “amistad” con Jimmy Savile durante más de dos décadas. Afirmaban que no eran rumores, ni fueron sospechas y tiempo después, el diario The Times reveló que intercambiaban correspondencia durante veinte años.

En las numerosas cartas queda como evidencia la admiración del heredero por el presentador, confirmado por los documentos a los que han tenido acceso el equipo encargado para crear el documental.

La relación entre el hijo de Isabel y el deprador, se da por un acontecimiento protagonizado por el príncipe Andrés. Todo se da gracias a una visita a la localidad escocesa por el príncipe de York, el cual mostró cero consideración y nula empatía con los afectados del atentado terrorista del avión Pan Am en 1988.

El mismo que volaba por las alturas cuando por de repente estalló a causa de una bomba y los restos cayeron sobre la localidad, causando la muerte de 270 personas, once de ellas vecinos del segundo hijo varón de la reina Isabel II.

"Supongo que estadísticamente algo como esto tiene que suceder en algún momento... Solo ha afectado a la comunidad de una manera muy pequeña" fueron las frías palabras del príncipe que desataron la furia de todo Reino Unido.

Tras este escándalo, Carlos de Gales recurrió a Savile debido a su amplia experiencia con los medios, para que le aconsejara como transmitir sus ideas de una manera correcta y conectar con las personas. El presentador pasó a ser un “consejero extraoficial" de la corona y llegó a elaborar un manual de comunicación para toda la familia real y su personal, y evitar problemas de comunicación e imagen. Incluso la reina Isabel y el duque de Edimburgo tenían acceso.

Por lo expuesto el equipo comenta que el príncipe Carlos, es una víctima más de los engaños de Jimmy Savile. Al igual que numerosos británicos que al recordar aquellas épocas no pueden dejar de sentir un sin fin de sentimientos y nudos en la garganta.

a continuación el tráiler del documental