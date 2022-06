El video recoge imágenes de sus fans y de él mismo, acompañado de un texto que ha sido muy comentado: "A todos mis seguidores más preciados, leales e inquebrantables. Hemos estado juntos en todas partes, hemos visto todo juntos. Hemos recorrido el mismo camino juntos. Hicimos lo correcto juntos, todo porque nos importaba. Y ahora, avanzaremos. Ustedes son, como siempre, los que me dan trabajo y, una vez más, no tengo forma de decir gracias, más que decir 'gracias'. Así que, gracias. Mi amor y respeto, JD".

To all of my most treasured, loyal and unwavering supporters. We’ve been everywhere together, we have seen everything together. We have walked the same road together. We did the right thing together, all because you cared. And now, we will all move forward together. You are, as always, my employers and once again I am whittled down to no way to say thank you, other than just by saying thank you. So, thank you. My love & respect, JD