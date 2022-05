Los videos publicados en las redes sociales muestran a Depp, guitarra en mano, rockeando en el escenario durante el concierto de Beck dio en Sheffield, según Hollywood Reporter. Depp y Beck interpretaron varios temas, entre ellos su colaboración de 2020 “Isolation”, una versión de la canción de John Lennon de 1970.

Según Hollywood Reporter, Depp y Beck también interpretaron una versión de “What’s Going On” de Marvin Gaye y “Little Wing” de Jimi Hendrix.

Well…what a surprise we got last night when Johnny Depp joined ⁦@jeffbeckmusic⁩ on stage 😱Wishing ⁦@jeffbeckmusic⁩ good luck for the rest of his amazing tour 😍 and a big thank you to Johnny Depp for joining us! pic.twitter.com/UlHhKShanP