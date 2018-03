Según el medio especializado Variety, esta película llevará la firma de Noah Hawley, que es el creador de las series "Fargo" y "Legion".

El argumento de "Pale Blue Dot" gira en torno a una astronauta que, tras una misión en el espacio, sufre serios problemas para retomar su vida en la Tierra.

Ganadora del Óscar a la mejor actriz por "Black Swan" (2010), Portman está considerada como una de las mejores intérpretes de su generación gracias a sus papeles en filmes como "Closer" (2004), "V for Vendetta" (2005) o "Jackie" (2016).

Este año ha estrenado la película de ciencia-ficción "Annihilation", del director Alex Garland, y donde comparte escenas con Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson, Óscar Isaac y Gina Rodríguez.

Por su parte, Hamm ganó dos Globos de Oro y un Emmy al mejor actor por su rol de Don Draper en la serie sobre el mundo de la publicidad "Mad Men".

Tras el final de esta producción para la pequeña pantalla, Hamm ha trabajado en películas como "Keeping Up with the Joneses" (2016) o Baby Driver (2017).