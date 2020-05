Joyas televisivas para la cuarentena: 'It's Always Sunny in Philadelphia'

La serie "It's Always Sunny in Philadelphia" jamás habría sobrevivido en la televisión abierta. Es más, ni siquiera habría llegado al aire, pero desde hace 14 temporadas viene causando carcajadas culposas en FX a los fieles fans que la han convertido en una de las joyas televisivas por cable que muchos deberían descubrir en esta pandemia.

Se trata de una comedia negra, en la que la única regla ha sido, según han revelado sus creadores y guionistas, buscar los temas más controversiales en las noticias, entender las opiniones contrarias y llevarlas al mayor extremo posible.

La receta ha sido tan exitosa, que hoy en día "It's Always Sunny in Philadelphia" es la comedia que más años ha durado en Estados Unidos.

Esto si bien, o quizá gracias a que, sus personajes principales Mac (Rob McElhenney) -el creador de la serie-, Dennis (Glenn Howerton), Charlie (Charlie Day), Dee (Kaitlin Olson) y Frank (Danny DeVito) son despreciables, no conocen qué significa la ética y no deben saber ni deletrear la palabra moralidad.

Son personajes que le sirven alcohol a niños a cambio de dinero y trabajan como voluntarios en marchas a favor del aborto para ligar.

Eso no quiere decir que no son queribles. Es más, mientras más insoportables son, más cariño les ha agarrado el público, pues en la mayoría de los casos sus decisiones, comentarios y acciones son tan horribles, que terminan siendo graciosas y provocan el mismo tipo de risas que se escapan cuando alguien se cae o hay una situación tan trágica que se busca el humor para no llorar.

El escenario principal de "It's Always Sunny in Philadelphia" es Paddy, un bar de mala muerte en el que los personajes principales pasan la mayor parte de su tiempo. Está situado en la empobrecida área sur de la ciudad de Filadelfia.

Mac, Dennis y Charlie no tienen dinero, no tienen conciencia y tampoco tienen ambición o incluso sueños inconclusos o inalcanzables. Lo que sí tienen son apartamentos lamentables y una capacidad para meter la pata que desafía al resto de los personajes de series estadounidenses que atacan el concepto de lo políticamente correcto.

A lo largo de sus 14 temporadas, estos hombres que a estas alturas ya se acercan a los 40, han tambaleado y caído de la peor maneras en temas tan espinosos como los asesinatos masivos en las escuelas, el matrimonio homosexual, el racismo, la xenofobia contra los árabes, el debate sobre las armas de fuego, el colapso del sistema financiero durante la crisis de las hipotecas.

Es algo que han explorado desde el primer capítulo que dedicó varias escenas a discutir por qué los blancos creen que todos los afroamericanos se parecen entre ellos, con un personaje convencido de que tiene razón y que por eso en el fondo "todos son familia".

Más recientemente le han dedicado varios episodios al movimiento "MeToo" de denuncias de abuso sexual en el trabajo y la igualdad de género.

En cada episodio hay algo de lo que los fans, que han convertido a "It's Always Sunny in Philadelphia" en uno de esos fenómenos culturales que se convierten en un culto, pueden estar seguros: ninguno de los tres va a quedar bien parado.

UNA QUÍMICA A PRUEBA DE TODO

Además de la sintonía de los escritores y productores con los temas que todo el mundo tiene en mente, un ingrediente esencial en la fórmula exitosa de la serie es la química entre los actores, que se transmite en la pantalla y permite que la audiencia crea que, a pesar de las constantes peleas, insultos y hasta agresiones, Mac, Dennis y Charlie realmente se aprecian.

Eso no quiere decir que en el fondo sean buenos. Sus personalidades caen perfectamente dentro de la categoría de sociópatas y quién sabe si alguno de ellos sea hasta psicópata.

En las últimas temporadas se ha comenzado a explorar la posibilidad de que uno de ellos sea un asesino en serie.

Una de las ventajas de que sea una serie con un grupo de personajes es que las situaciones más satíricas y oscuras siempre van acompañadas de un hilo histórico sobre la vida de los personajes, a los que la audiencia ha visto cambiar físicamente, sin madurar o mejorar como personas.

Todo esto en un período en que Estados Unidos en particular y el mundo en general está cada vez más polarizado y las partes, al igual que Mac, Dennis y Charlie, hablan pero no se escuchan y a nadie le importa lo que le pasa a los demás.

La gran pregunta es cómo tratará la décimo quinta temporada el confinamiento social y la crisis del coronavirus. Va a ser difícil que los guionistas encuentren la forma de superar los peores comportamientos y opiniones que se han visto durante la pandemia.