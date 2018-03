Publican el primer tráiler de la temporada 8 de 'Juegos de Tronos'

La popular serie de HBO no regresará a la pantalla con sus últimos episodios hasta el próximo año (2019), pero mientras tanto se puede calmar las ansias de un spoiler que llega desde el rodaje o vídeos del tráiler como el publicado en redes sociales.

El video realizado por fanáticos de la serie, ya supera el millón de reproducciones en Youtube, fue hecho a partir de imágenes de temporadas anteriores.

En el video salen las voces en off de personajes como Sansa, Cersei o Daenerys y el tema 'Light of the Seven' que se utilizó en la sexta temporada; consigue recrear la atmósfera de la serie y apuntar hacia los conflictos que quedan por resolver.

Según los críticos, lo más emocionante que se muestra en el tráiler, es que juega con las expectativas de los fanáticos, poniendo a los Caminantes Blancos a las puertas de Invernalia, algo que podría suceder en los próximos capítulos tras la caída del Muro.

Ya hay quienes se preguntan si ¿Veremos a los muertos arrasar la casa de la familia Stark?

A continuación mira el primer teaser de la octava temporada.