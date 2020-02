Julia Roberts y Sean Penn unirán fuerzas en una serie sobre el caso Watergate

Roberts y Penn no serán los únicos reclamos de nivel de esta producción titulada "Gaslit", ya que en el elenco de esta serie también figuran Armie Hammer, conocido principalmente por "Call Me By Your Name" (2017); y Joel Edgerton, que participó en cintas como "Warrior" (2011), "Loving" (2016) o "Bright" (2017).

Universal Cable Productions (UCP) está detrás de este proyecto que ahora se enseñará a canales de televisión y plataformas de "streaming" para ver quién está interesado en hacerlo realidad.

Basada en el pódcast "Slow Burn", "Gaslit" se centrará en los personajes menos conocidos y en las tramas periféricas del Watergate, uno de los escándalos políticos más importantes de la historia de Estados Unidos.

Las revelaciones de un agente del FBI conocido como "Garganta Profunda" condujeron a Bob Woodward y Carl Bernstein, periodistas de The Washington Post, a destapar una red de espionaje y sobornos para asegurar en 1972 la reelección del republicano Richard Nixon, quien tras desvelarse la trama renunció a la Presidencia de EE.UU. en 1974.

"Ahora más que nunca, la verdad es absolutamente más extraña que la ficción", aseguró Esmail.

"Robbie Pickering me habló del pódcast 'Slow Burn' y lo devoré al instante. Y en cuanto lo terminé, me sentí obligado a llevar esta historia a la televisión especialmente después de ver la cobardía exhibida durante las recientes audiencias del 'impeachment'", dijo en relación al juicio político contra el presidente de EE.UU., Donald Trump, y del que fue absuelto por el Senado.

Esmail se reunirá en esta serie con Roberts, ganadora del Óscar a la mejor actriz por "Erin Brockovich" (2000), tras su aclamada colaboración televisiva en "Homecoming" (2018).

Por su parte, el doble vencedor del Óscar Sean Penn (mejor actor por "Mystic River", 2003; y por "Milk", 2008) continuará abriéndose camino en la televisión con "Gaslit" tras su paso por la pequeña pantalla en 2018 con "The First".

El caso Watergate ha despertado el interés y la imaginación del talento televisivo en los últimos años, quizá intrigados por el turbio y oscuro entramado de relaciones y conspiraciones que sobrevuelan la Casa Blanca de Trump y los paralelismos que pudiera tener con la caída de Nixon en los años 70.

Por ejemplo, en diciembre del año pasado se supo que HBO está preparando una serie limitada sobre el Watergate que protagonizarán Woody Harrelson y Justin Theroux.

"The White House Plumbers" será el título de esta serie limitada que contará con cinco episodios y que se centrará en los cerebros detrás del robo que dio comienzo al escándalo.

Y en diciembre de 2017 se dio a conocer que George Clooney tenía planes para una serie limitada en Netflix sobre el Watergate, aunque de este proyecto no se ha sabido nada más desde entonces.

El Watergate, sin duda uno de los momentos clave de la política de EE.UU. del siglo XX, llegó a la gran pantalla en 1976 con la recordada película "All the President's Men", del realizador Alan J. Pakula y que con Dustin Hoffman y Robert Redford como protagonistas obtuvo cuatro Óscar.