El clan Kardashian salió victoriosa en su feroz batalla legal contra su excuñada Blac Chyna, quien las demandó por difamación y pedía a cambio 100 millones en concepto de indemnización.

Chyna, acusaba a las hermanas y matriarca de la familia de haber conspirado para arruinar su carrera y hacer que cancelaran su programa de reality junto a su expareja Robert Kardashian.

Tal y como explican algunos medios, Chyna aseguraba que fueron las injerencias de Kim Kardashian, Kylie Jenner y compañía las que acabaron con su show en E!, llamado 'Rob and Chyna', y que seguía su día a día con el único hermano de las Kardashian, con quien tenía una relación y padre de su segunda hija, Dream Renée Kardashian.

La demanda era de 108 millones de dólares no solo era por las pérdidas de ingresos de ese reality, sino también por ganancias futuras, ya que según la modelo y empresaria, Kris Jenner había manchado su reputación y le había colgado un sambenito en la industria de forma, una "conspiración" que le impedía tener nuevas oportunidades de seguir con su carrera.

El juicio contó con toneladas de testimonios explosivos, con las Kardashians afirmando que Chyna fue violenta con Rob, amenazando con matarlo a él y a Kylie Jenner.

Gran parte del testimonio se centró en un incidente ocurrido en 2016 cuando Chyna amenazó con matar a Rob poniéndole una pistola en la cabeza y enrollando un cable telefónico alrededor de su cuello, alegando que ella también lo golpeó con una barra de metal.

Chyna testificó que solo estaba bromeando cuando le apuntó con un arma de fuego a la sien y lo envolvió con el cordón.

Casi todas las Kardashian subieron al estrado en algún momento, incluyendo a Kris, Khloe , Kim , Kylie y Rob, además el novio de Kris, Corey Gamble.

No obstante, el juez Gregory W. Alarcon ha dictaminado que no solo no hubo daños y perjuicios contra Chyna, sino que Jenner y sus hijas actuaron protegiendo sus intereses.

"Ellas están felices de haber dejado todo esto atrás. Creo que el caso era muy claro. El jurado hizo un gran trabajo, lo hicieron muy bien. La familia estaba muy contenta y agradecida, estaban exultantes", ha comentado a la revista People Michael G. Rhodes, abogado de la familia Kardashian-Jenner. El jurado tardó un día entero en deliberar: todo el viernes y la mañana del lunes, llegando a su resolución en el tribunal de Los Ángeles esa misma tarde.