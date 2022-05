Por Sol Eisenberg



Un nuevo testimonio llega al juicio entre Johnny Deep y Amber Heard y se desmiente el famoso rumor del supuesto abuso entre Johnny y su ex-novia de los 90 's Kate Moss.

Su presencia en el juicio se debe al comentario de Heard durante su testimonio en el que se refirió a la Kate mientras contaba una situación en la que discutía contra Deep en presencia de su hermana, Whitney Heard.

"No lo dudé, no esperé. Pensé inmediatamente en Kate Moss y las escaleras, y le golpeé".

Relación

La supermodelo británica Kate Moss y Johnny comenzaron a salir en 1994 y en poco tiempo se convirtieron en una de las parejas más populares de Hollywood. Por razones laborales la pareja terminó su relación en 1998 rompiendo el corazón de varios de sus fans.

En una entrevista con Vanity Fair en el 2012 Kate se abrió sobre su relación con el actor y su vida romántica “No hay nadie que realmente haya sido capaz de cuidar de mí. Johnny lo hizo durante un tiempo”.

Testimonio

A través de una videollamada desde su residencia en Gloucester - Inglaterra, Moss testifico que en ningún momento durante su relación con Jhonny fue golpeada o empujada por él y que el supuesto empujón en la escalera fue solo eso, un rumor.

“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Grité porque no sabía qué me había pasado y tenía dolor y el (Johnny), corrió para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”.

Benjamin Chew, el abogado principal de Johnny, al preguntarle por qué decidió testificar en esta ocasión, dado que nunca había testificado en un proceso de corte antes, fue detenido por una objeción por parte del equipo legal de Amber debido a que la pregunta estaba “fuera del tema”.