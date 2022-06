Roto y sin cristales: Kim Kardashian provocó daños 'irreversibles' al icónico vestido de Marilyn Monroe

Scott Fortner, dueño original de la pieza ha hecho público los daños que sufrió el icónico vestido luego que Kim Kardashian lo utilizara en la alfombra de la Met Gala.

El pasado mes de mayo, la mayor de las Kardashian volvía acaparar los reflectores y las portadas de las principales revistas internacionales al llegar a la prestigiosa Met Gala de Nueva York con el majestuoso y ya histórico vestido que utilizó Marilyn Monroe el día que cantó el famoso 'Happy Birthday, Mr President' a John F. Kennedy en el Madison Square Garden en 1962.

El vestido diseñado por Jean Louis, costaba originalmente 12,000 dólares y era tan ajustado que Monroe tuvo que ser cosida en él para lucirlo aquel 19 de mayo de 1962, justo tres meses antes de la muerte de la actriz. Posteriormente fue vendió en una subasta al Museo Ripley’s Believe It or Not por casi 5 millones de dólares.

El museo cedió a Kardashian el vestido para la ocasión bajo unas estrictas condiciones, como que no se aplicaría ninguna crema en el cuerpo para no mancharlo y solo lo llevaría puesto para subir la escalinata del museo y posar ante los fotógrafos, pues luego se lo tendría que cambiar por una réplica.

La famosa aseguró en varios medios haber perdido hasta 7 kilos para poder enfundarse en el histórico diseño de la tentación rubia, pero al parecer la significativa pérdida no habría sido suficiente. El vestido ha vuelto a ser noticia un mes después, en esta ocasión para mostrar los destrozos que la más famosa de las Kardashian le habría provocado.

El dueño original de la pieza y coleccionista especializado en propiedades de la actriz, Scott Forney publicó en su cuenta de Instagram los devastadores daños que sufrió la pieza que contiene más de 2,500 cristales cosidos a mano, tras llevarlo Kim Kardashian. Forney subió dos imágenes en las que se aprecia el estado del vestido en 2016, antes de ser usado por la empresaria y otra fotografía del después, en la que se aprecian a simple vista “daños significativos” e irreversibles.

"Muy comprometidos con mantener 'la integridad del vestido y su preservación', pero... ¿Valió la pena?", se ha preguntado Fortney junto a las fotografías, en las que se observa a la perfección las rasgaduras de la tela iniciándose una rotura total, así como la desaparición de varios cristales y lentejuelas. Un lamentable suceso que ha obligado al Consejo Internacional de Museos a prohibir usar prendas con valor histórico.