Tanto Kourtney Kardashian como Travis Barker contaron con la presencia de sus hijos, familiares y amigos más cercanos en una ceremonia exclusiva y llena de lujosos detalles.

A continuación una crónica paso a paso de la boda Kardashian-Barker:

La pareja aterrizó en un avión privado en Portofino, el encantador pueblo pesquero ubicado en la costa de la Riviera Italiana, al sudeste de Génova. Sus casas de colores pastel, las boutiques de lujo y las marisquerías rodean la Piazzetta, una pequeña plaza empedrada con vistas a la bahía, donde atracan superyates de ricos y famosos cada verano, ya que se una de las localidades costeras más exclusivas de Europa. Durante dos días, la pareja, sus familiares y amigos, entre los que se encontraba el clan Kardashian al completo, han disfrutado de varios festejos en diferentes localizaciones de Portofino a las que han llegado a bordo de varias enormes lanchas.

Kourtney, Travis y todo el grupo de familiares y amigos que viajaron para la ceremonia estuvieron en Abadía de San Fruttuoso, un pequeño pueblo de pescadores al que solo se puede acceder en barco y donde el matrimonio recibió la bendición en la iglesia del municipio. Además, se les pudo ver cenando en el exclusivo restaurante Puny, donde degustaron un menú especial de pasta fresca al pesto lubina y vino italiano. Para esa noche, Kourtney eligió un diseño corto, de estilo corsé en negro y con una virgen estampada en la cintura y un pequeño velo de tul negro de Dolce & Gabbana para la fiesta previa al enlace. Por la noche, la socialite llevó un look con body rojo y un tul por encima transparente. Antes del gran día, Kourtney y Travis se alojaron en el súper yate Regina d’Italia de Stefano Gabbana.

La empresaria y el músico llegaron a la Villa Olivetta, una magnífica casa dentro de la finca de Domenico Dolce y Stefano Gabbana que es una mansión de principios de siglo con una torre de vigilancia almenada, terrazas para comer al aire libre y amplias vistas al Mediterráneo.

Según han contado los medios italianos, Kourtney Kardashian firmó hace unos meses un acuerdo con Dolce & Gabbana para que los diseñadores italianos crearan con ella sus vestidos de novia. Y no ha defraudado.

En la ceremonia, Kourtney lució un minivestido blanco con corsé de Dolce & Gabbana que estaba cubierto con delicados detalles de encaje floral, combinado con un largo velo de Kourtney. Además de una imagen de la virgen María, las palabras “Familia, Lealtad y Respeto” también estaban inscritas en el velo. Travis optó por un tradicional smoking negro con pajarita. Los novios encargaron a la famosa fotógrafa de moda Ellen Von Unwerth que inmortalizara su boda.

Además de la novia, toda la familia Kardashian-Jenner-Barker lució trajes de Dolce & Gabbana para el evento, al igual que la mayoría de sus invitados.

Kris Jenner, matriarca del clan, fue la encargada de llevar a su hija al altar y optó por un vestido en tono nude de tul y plumas. Khloe y Kim Kardashian llegaban a Portofino sin sus respectivas parejas, que se quedaron en Los Ángeles. Dicen que Tristan Thompson, pareja de Khloe -que lució un vestido largo de encaje negro con tocado dorado en forma de corona-, se quedó en California a cargo de True, la hija que tienen en común.

Tampoco Pete Davidson, novio de Kim Kardashian, ha hecho aparición y este fin de semana se encontraba en Nueva York, y Kim llegó a la boda de su hermana vestida con un impresionante vestido negro ajustadísimo y con escote y mangas de encaje y de la mano de su hija mayor North West, que también eligió un vestido negro para el enlace de su tía. Kylie Jenner -con vestido gris y detalles florales en rosa, azul y morado- también estuvo presente junto a su hija Stormi, pero no contó con la presencia de su pareja, Travis Scott, ni de su bebé recién nacido. Kendall Jenner -con vestido rosa ajustado con flores y mariposas bordadas en el pecho- fue la única de las hermanas que estuvo acompañada por su pareja, David Booker.

Los que sí que tuvieron un papel importante en la que ha sido la gran boda italiana del año fueron los hijos de la pareja. Allí estuvieron Mason, de 12 años, Reign, de siete -que llevó los anillos de los novios- y Penelope, de 9, por parte de Kourtney , y Aitana de 23, Landon, de 18, y Alabama de 16, fruto del matrimonio de Travis Barker con Shanna Moakler. Las damas de honor fueron Penelope, Atianna y Alabama, vestidas en color gris con detalles florales en tonos rojos, vino y carmesí. Entre los invitados se encontraban Machine Gun Kelly, Megan Fox y Mark Hoppus, bajista de Blink-182, que aprovechó el viaje a Italia para conocer a Chiara Ferragni y Fedez, con los que pasó una divertida jornada en Portofino el sábado.

