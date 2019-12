'Marriage Story' y Netflix dominan las nominaciones a los Globos de Oro

"El irlandés", la epopeya mafiosa de tres horas y media de Martin Scorsese, y el último filme de Quentin Tarantino, "Había una vez en Hollywood", siguen detrás con cinco nominaciones cada una para estos galardones que serán entregados el 5 de enero próximo en Los Ángeles.

Además, el español Antonio Banderas se encuentra entre los cinco actores dramáticos que aspiran al Globo de Oro por su papel protagónico en "Dolor y gloria", la cinta autobiográfica dirigida por su compatriota Pedro Almodóvar. El filme podría ser premiado también como mejor película de habla no inglesa.

"Marriage Story" o "Historia de un matrimonio" obtuvo nominaciones por sus estrellas Scarlett Johansson y Adam Driver, y por su guión, aunque su director, Noah Baumbach, no contó con la misma suerte.

La cinta, que aspira al mejor filme dramático, cuenta la tumultuosa separación de una actriz, interpretada por Johansson, y su marido, un director de teatro narcisista interpretado por Driver.

Scorsese fue nominado a mejor director por "El irlandés", producida por el gigante del streaming, pero no hubo ningún guiño para su protagonista, Robert De Niro. En cambio, Al Pacino y Joe Pesci fueron nominados por sus papeles secundarios.

También de Netflix, destacó con cuatro nominaciones la obra dirigida por el brasileño Fernando Meirelles "Los dos papas", un encuentro imaginario entre Benedicto XVI (Anthony Hopkins) y su sucesor Francisco (Jonathan Pryce).

Por su parte, la ya célebre oscura historia de cómic "Guasón" recibió la nominación al mejor drama, mejor actor para Joaquin Phoenix y mejor director para Todd Phillips.

La última de Tarantino, "Había una vez en Hollywood", se enfrentará con "Rocketman", película biográfica dedicada al cantante Elton John, "Jojo Rabbit", donde igualmente actúa Johansson, y "Dolemite", que marca el regreso de Eddy Murphy --nominado a mejor actor-- y que también está producida por Netflix.

Los principales estudios de Hollywood han hecho crecer la lista de rivales del gigante del streaming, Netflix, que sin embargo se alzó como el gran ganador de la ceremonia de estos esperados anuncios, celebrada la madrugada del lunes en Beverly Hills: 18 nominaciones en total, contra solo ocho para Sony, en segundo lugar de la clasificación.

Ausencia de directoras

"No estoy sorprendido por este dominio, estoy sorprendido de lo enorme que es", dijo a la AFP Lorenzo Soria, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, cuyos 87 integrantes activos fueron convocados a votar para decidir estas nominaciones.

Este año los miembros del jurado prescindieron de incluir mujeres en la lista de los directores en liza. Nuevamente, la polémica está servida.

"No nos representan (...) No esperen ninguna justicia en el sistema de recompensas", criticó en Twitter Alma Har'el, directora de la cinta "Honey Boy", que no pasó las selecciones.

"No votamos en función del género. Votamos en función de las películas y sus méritos", dijo Soria a Variety.

Los Globos de Oro se encuentran entre los premios más codiciados del cine estadounidense, y son un indicador importante de películas y actores con una buena posibilidad de ganar la famosa estatuilla dorada de los Óscar.

La 77 edición de estos galardones se celebrará en Beverly Hills dos días antes de que finalice la votación para los nominados a los premios de la Academia.

Como otra muestra de su éxito, Netflix también dominó las nominaciones para televisión.

La primera, "The Crown", una serie producida por esta plataforma sobre la familia real británica en la que Olivia Colman interpreta a la reina Isabel II, aparece en cuatro categorías.

Con "The Morning Show" y el dúo de actrices formado por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, el nuevo servicio de streaming de Apple recibió tres nominaciones.

En total, Netflix obtuvo 17 nominaciones para televisión, en comparación con 15 de su histórico rival HBO.

"Dolor y gloria" se disputará el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa con el drama histórico "Retrato de una mujer en llamas" de Céline Sciamma y "Los miserables" de Ladj Ly, ambas de Francia. "Parásito", del surcoreano Bong Joon-ho, que ganó la Palma de Oro en la última edición de Cannes, y "The Farewell", de Lulu Wang y rodada en inglés y mandarín, completan la categoría.