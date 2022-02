Marvel se fija en Dakota Johnson para protagonizar película derivada de Spider-Man

Por Melissa Fernández



La actriz de 32 años de edad, Dakota Johnson, es la elegida para protagonizar Madame Web. Película del universo Marvel derivada de la saga Spider-Man y cuyos derechos son propiedad de Sony Pictures.

Según una exclusiva de parte del diario Deadline, Johnson se encuentra negociando a través de su agencia de presentación con Sony Pictures su papel principal en la película Madame Web, esta nueva súper heroína es una vidente que ha ayudado a Peter Parker a resolver algunos de sus casos más difíciles.

Nacida invidente y aquejada de miastenia grave (enfermedad autoinmune que causa una gran debilidad muscular), la heroína depende de un aparato de soporte vital similar a una telaraña.

Dakota es conocida por aparecer en The social network, The lost daughter y en la trilogía Fifty shades of Grey donde protagonizó a Anastasia.

Aún se desconocen los detalles acerca de la manera en que adquirirán la trama y el guion del spinoff de el Hombre Araña que llevará por nombre “ Madame web”. Esta se convertirá en la primera cinta de Marvel basada en una superheroína desde que Sony Pictures cuenta con los derechos de explotación de la franquicia.

El filme estará dirigido por S.J. Clarkson, quien recientemente se ocupó de la producción ejecutiva de Anatomy of a Scandal, adaptación de la novela homónima líder de ventas y convertida en serie de televisión distribuida por Netflix.

El éxito mundial de Spider-Man: No Way Home, que ya es la cuarta película más taquillera en la historia de Estados Unidos con una recaudación total de 735 millones de dólares, ha propiciado que Sony siga apostando por la saga con este spin-off.