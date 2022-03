El actor de 77 años confesó que el confinamiento le ha pasado una dura factura, pues ha empezado a experimentar ciertos achaques mentales, que se han manifestado casi por sorpresa durante el periodo en el que se vio obligado a confinarse debido al covid-19.

Los años no pasan en balde, tampoco en Hollywood. Michael Douglas ha hablado en una entrevista sobre sus problemas de salud. Sus alarmantes declaraciones han dejado preocupados a sus fans. A pesar de ello, afirma que no piensa retirarse: "El trabajo te mantiene en marcha, te mantiene alerta", asegura.

"A lo largo de la pandemia, en la que he pasado mucho más tiempo haciendo básicamente nada en el sofá, me ha sorprendido la cantidad de energía que he perdido. Y mi memoria a largo plazo está bien, pero a corto plazo... no tanto. Lo estoy investigando", ha desvelado en una entrevista a AARP.

En un principio pensó que podía deberse a sus excesos pasados, sobre todo con la marihuana, que estaba empezando a pagar en la vejez, pero tras consultar con varios amigos suyos que fumaban mucho más que él y que aún siguen haciéndolo, ha llegado a la conclusión de que esa no es la raíz del problema.

La última vez que se vio al actor en un acto público fue en enero pasado, en la gala de los Globos de Oro 2021. El actor, acompañado de su mujer, Catherine Zeta-Jones, fue el encargado de entregar uno de los premios de la noche. Después de más de 20 años casados, forman una de las parejas más consolidadas de Hollywood. La diferencia de edad fue precisamente el primer obstáculo que Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones al que tuvieron que hacer frente cuando se conocieron en 1996. Ahora tienen dos hijos en común, Dylan Michael Douglas y Carys Zeta.

el veterano intérprete también habló sobre la paternidad. Para él lo más complicado fue "establecer límites, grandes y pequeños, Especialmente con su hijo mayor, Cameron, quien tuvo serios problemas de adicción a las drogas y terminó en una prisión federal durante más de 7 años.

"Fue duro, tener que protegerme a mí y a mi familia y decirle a mi hijo mayor que si sentía que me estaba alejando de él era porque lo estaba haciendo, porque tenía miedo de que se matase o de que matara a otra persona. Esa experiencia con Cameron no se la deseo a nadie. Requiere de mucha dureza, pero llegados a un punto, no te queda más remedio que serlo por tu hijo", ha recordado.

La entrevista también profundiza en su infancia y sus inicios. "Las personas piensan que soy parte de la realeza del mundo del espectáculo. Aprecio la relación que tuve con mi padre, y me encantaría que esa fantasía fuera realidad. Pero cuando yo era joven, él era un actor ocupado", asegura. Su progenitor, la estrella de cine Kirk Douglas, falleció el año pasado a sus 103 años.

Ganador de un Premio Oscar, un Emmy y con una estrella en el Paseo de la Fama desde el año 2018, sin duda, a Douglas le ha ido muy bien como actor. Una profesión que no piensa dejar. El método Kominsky, la serie de Netflix que protagoniza, es uno de sus últimos proyectos.

"El trabajo te mantiene en marcha, te mantiene alerta. Por supuesto, hoy en día, cuando miro alrededor del set, soy el más viejo. Pero me encanta todo el proceso. No nos dedicamos a la neurocirugía, somos del mundo del espectáculo", afirma. Eso si, también tiene sus límites: "Yo no trabajo con imbéciles. No tengo tiempo para eso".