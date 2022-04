Miss Universo 2021 revela la enfermedad que padece y por la que fue duramente criticada

En los últimos días, la Miss Universo Harnaaz Kaur Sandhu ha sido criticada en múltiples ocasiones por su apariencia. Las burlas empezaron por su “extremada delgadez”, pero ahora es criticada por su aumento de peso. Por ello, la representante de India tuvo que salir al paso para aclarar los rumores y demostrar que las enfermedades y los cambios físicos los puede sufrir cualquier persona, incluso las reinas de bellezas.

El primer momento incómodo que vivió la reina de belleza llegó luego de su participación en la Lakmé Fashion Week, donde recibió comentarios tenaces e hirientes sobre su cuerpo, la llamaban “gorda” de forma despectiva, por lo que Harnaaz se vio obligada a dar declaraciones por su cambio físico.

"La forma de tu mente es más importante que la forma de tu cuerpo", dijo en Instagram. Pero las burlas siguieron.

Al día siguiente, la modelo nuevamente tuvo que salir a aclarar los rumores y a demostrar una vez más que cualquier persona es propensa a sufrir cualquier tipo de enfermedad, incluso las reinas de belleza.

Around 10-30% of the global population suffer from food allergies. I am having gluten allergy that is common and relatable to a major proportion of people worldwide which is manageable by just eliminating a few food groups from the diet.Thank you for understanding. @MissUniverse