Muere John Singleton, el director de 'Boyz n the Hood'

El cineasta estadounidense John Singleton, el primer afroamericano nominado al Óscar a la mejor dirección y conocido sobre todo por el filme "Boyz n the Hood" (1991), falleció este lunes en Los Ángeles (EE.UU.) a los 51 años tras sufrir un derrame cerebral hace dos semanas que lo dejó en coma.

"Estamos tristes de informar que John Singleton ha muerto. John falleció hoy tranquilamente y rodeado por sus familiares y amigos", dijeron hoy los parientes del cineasta en un comunicado de prensa.

A primera hora del lunes, los familiares de Singleton habían anunciado que a lo largo del día de hoy se le iba a retirar el soporte vital.

"Esta ha sido una angustiosa decisión", afirmó este lunes un portavoz de la familia, que aseguró que contaron con el "cuidadoso" consejo de los doctores que han tratado a Singleton para decidirse por esta dolorosa medida.

"Estamos agradecidos a sus fans, sus amigos y colegas por la efusión de amor y oraciones durante estos increíblemente difíciles momentos. Queremos agradecer a todos los doctores del Cedars Sinai (hospital de Los Ángeles que trató a Singleton) por el impecable cuidado que recibió", añadieron.

Singleton fue hospitalizado en Los Ángeles (EE.UU.) después de que se sintiera mal tras haber regresado de un viaje a Costa Rica.

El realizador pudo llegar al hospital por su propio pie, pero el 17 de abril sufrió un derrame cerebral.

TMZ, que tuvo la exclusiva del derrame cerebral, detalló la semana pasada que Singleton se encontraba en coma.

Referente del cine afroamericano desde los años 90, Singleton entró por la puerta grande en Hollywood gracias a "Boyz n the Hood", un aclamado drama callejero sobre la cruda y violenta vida de unos jóvenes negros en Los Ángeles.

Con Cuba Gooding Jr., Laurence Fishburne, Ice Cube y Morris Chestnut como protagonistas, "Boyz n the Hood" le dio a Singleton dos nominaciones a los Óscar: mejor guion original y mejor dirección.

Con 24 años recién cumplidos, Singleton se convirtió en el realizador más joven nominado al Óscar a mejor dirección, un récord que todavía conserva.

Junto a otros directores negros como Spike Lee, Singleton desarrolló una carrera centrada, principalmente, en el realismo y la reivindicación para mostrar la dura vida de la comunidad afroamericana y el racismo que todavía se da en el país.

"John Singleton era un prolífico e innovador director que cambió el juego y abrió puertas en Hollywood, un mundo que estaba a unas pocas millas, pero sin embargo a mundos de distancia, del barrio en el que creció", dijeron hoy sus familiares en un texto de despedida en el que destacaron los orígenes del cineasta en el conflictivo barrio South Central de Los Ángeles.

Su filmografía incluye títulos como "Poetic Justice" (1993), con Janet Jackson y Tupac Shakur como estrellas; la cinta coral "Higher Learning" (1995); el "remake" de "Shaft" (2000) con Samuel L. Jackson como protagonista; o "Four Brothers" (2005), cuyo elenco encabezaron Mark Wahlberg, Tyrese Gibson, André Benjamin y Garrett Hedlund.

Director también del videoclip "Remember the Time" de Michael Jackson, el último trabajo de Singleton fue la serie "Snowfall", en la que se desempeñó como director y productor ejecutivo y que narra la epidemia de crack que vivió Los Ángeles en los años 80.

Numerosas personalidades de Hollywood, especialmente dentro de la comunidad afroamericana, reaccionaron hoy con tristeza en las redes sociales al fallecimiento del realizador.

"Lamentando la muerte del colaborador y verdadero amigo John Singleton. Él abrió el camino para muchos directores jóvenes siempre permaneciendo fiel a quién era y de dónde venía", escribió en Twitter Samuel L. Jackson.

"Un genio. Gracias por plasmarnos como nadie más", dijo Janelle Monáe.

"John fue un artista valiente y una verdadera inspiración. Su visión cambió todo", señaló, por su parte, Jordan Peele, el director de "Get Out" (2017) y "Us" (2019).

La Academia de Hollywood, que cada año organiza los Óscar, y otras estrellas del cine y la televisión como Mark Wahlberg, Viola Davis, Halle Berry, Ice Cube, Ava DuVernay, Ron Howard, William Friedkin o Regina King también ofrecieron un último adiós a Singleton en las redes sociales.