Netflix alerta a sus usuarios del peligroso 'Bird Box Challenge'

La industria del entretenimiento ha establecido tendencias en la cultura popular con grandes producciones de cine y televisión, por ejemplo Star Wars o la más reciente, Game of Thrones.

Lo que no contaban era con el alcance del internet y la creación de peligrosos desafíos para las personas.

La compañía ha tenido que salir y pedir a sus usuarios que no hagan el “Bird Box Challenge”, un reto inspirado en el más reciente filme de la directora danesa Susanne Bier y disponible en la plataforma en línea de entretenimiento.

“No puedo creer que tenga que decir esto, pero: POR FAVOR, NO SE HIERAN A SÍ MISMOS CON ESTE ‘BIRD BOX CHALLENGE’. No sabemos cómo comenzó esto, y apreciamos el amor, pero Boy and Girl [dos de los personajes del filme], solo tienen un deseo para 2019 y es que no termines en el hospital debido a los memes”, escribió Netflix en su cuenta de Twitter.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.