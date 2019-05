Netflix adquiere Storybots, la franquicia aclamada por los fans y la crítica

Los hermanos firmaron un acuerdo global con Netflix para expandir el universo de los adorados StoryBots y desarrollar los personajes que los niños de todo el mundo ya conocen y aman. La adquisición reafirma el compromiso de Netflix por ofrecer contenido educativo a niños y familias en todo el mundo.

Pregunta a los StoryBots es una serie animada original de Netflix que, con una audiencia que no dejó de crecer desde su estreno en 2016, continúa invitando a nuevas familias a aprender y divertirse.

La serie utiliza múltiples formatos de las maneras más innovadoras, incluyendo 3D, 2D, animación con plastilina, animación cuadro a cuadro y hasta live action.

Con la participación de estrellas invitadas como Snoop Dogg, Edward Norton, Whoopi Goldberg y Wanda Sykes, Pregunta a los StoryBots transporta a los niños a un universo fantástico donde aprender es divertido y donde pueden conocer la respuesta a preguntas importantes como “¿por qué el cielo es azul?” o “¿por qué se hace de noche?”.

“Pregunta a los StoryBots ha logrado simplificar temas complejos en breves y divertidas clases para los niños y al mismo tiempo entretenidas para los padres”, declaró Melissa Cobb, vicepresidenta de Family & Kids en Netflix.

“Estamos felices de dar la bienvenida a Gregg y Evan a Netflix y estamos ansiosos por continuar construyendo el maravilloso mundo de StoryBots para descubrir nuevas maneras de conectar con nuestra creciente audiencia de familias en todo el mundo”.

“Junto a Netflix, nuestro objetivo es convertir a StoryBots en la marca líder en entretenimiento educativo para familias y niños en todo el mundo”, compartieron Evan y Gregg Spiridellis, cofundadores de StoryBots.

“Queremos que los niños desde Argentina hasta Zambia crezcan entre risas y lecciones con StoryBots, que lo sientan cercano a su cultura. Creemos que es una oportunidad única de traer algo extremadamente bueno al mundo”.

La tercera temporada de Pregunta a los StoryBots llegará a Netflix en los próximos meses. Netflix y los hermanos Spiridellis colaborarán para producir más contenido original sobre StoryBots, incluidos especiales en formato corto y series, expandiendo la marca a nuevas áreas.

También sumarán equipos creativos, expertos en distintos temas y asesores educativos para garantizar que el contenido que producen para StoryBots sea relevante en todo el mundo.

A través de la primera adquisición de este tipo, Netflix reafirma su compromiso por la creación de contenido educativo para niños en edad preescolar. Además, Netflix tiene planeado una serie de nuevos títulos educativos que se anunciará próximamente.

Acerca de los hermanos Spiridellis

Los hermanos Spiridellis fundaron JibJab Media Inc. en un garaje de Brooklyn en 1999. Desde entonces, han establecido su lugar entre los productores de éxitos más prolíficos e innovadores de la era de Internet.

En 2004, su parodia sobre las elecciones This Land se abrió camino como uno de los primeros videos virales de la historia, lo que logró que Peter Jennings los nombrara en el segmento People of the Year de ABC News.

Entre 2008 y 2011, los hermanos produjeron el éxito interactivo ElfYourself, un formato de video personalizado innovador que ha entretenido a cientos de millones de personas en todo el mundo.

En 2012, lanzaron StoryBots online y aprovecharon ese éxito para crear en 2016 la serie original de Netflix Pregunta a los StoryBots.

Desde ese año, Pregunta a los StoryBots ha logrado 17 nominaciones al Emmy, cinco victorias y recibió a superestrellas invitadas como Snoop Dogg, Edward Norton, Whoopi Goldberg, Wanda Sykes y más.

Acerca de los StoryBots

StoryBots es la franquicia educativa y de entretenimiento detrás de la exitosa serie original de Netflix ganadora del Emmy Pregunta a los StoryBots.

La serie disponible en 22 idiomas, 190 países y repleta de celebridades invitadas, acompaña a un equipo de coloridas criaturas que viven en un mundo dentro de nuestros dispositivos, listas para responder a las grandes preguntas de los niños.

Los famosos videos educativos de los StoryBots cuentan con más de mil millones de vistas en internet. Con una base de fans en constante crecimiento, StoryBots propone una divertida forma de aprendizaje para los niños, padres y maestros de todo el mundo.