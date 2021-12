Por AFP



Nicole Kidman ha conquistado audiencias en todo el mundo, pero para los fans de la actriz Lucille Ball, la australiana no estaba a la altura para encabezar la cinta "Being the Ricardos", que gira en torno a la legendaria comediante estadounidense y que coprotagoniza el español Javier Bardem.

Los seguidores de "Yo amo a Lucy" atacaron la elección de Kidman con tanta fuerza, que la propia hija de Lucille Ball se sintió obligada a implorar por un respiro.

"'No luce como ella'; 'Su nariz no es igual'; 'No es igual de graciosa'; bla bla bla bla bla", escribió Lucie Arnaz en enero. "Confíen en nosotros. Será una buena película".

Kidman y el director Aaron Sorkin, ambos ganadores de un Óscar, se mantuvieron firmes en la producción y el público ahora podrá dar su opinión cuando la película, que se estrenó en Los Ángeles el lunes, llegue a los cines de Estados Unidos este viernes.

La serie original "Yo amo a Lucy" se centraba en las extravagancias de los Ricardo, una joven pareja que vivía en Nueva York, y llegó a 60 millones de espectadores en su pico de audiencia.

"Being the Ricardos" es una especie de detrás de cámaras de una semana en la producción de la serie en 1952, durante la cual Ball, la estrella del programa, fue públicamente acusada de ser comunista en plena cacería de brujas del macartismo.

Javier Bardem interpreta al cubano Desi Arnaz, el esposo de Lucille Ball en la vida real y en la exitosa serie.

La elección de Bardem, un español de 52 años, para encarnar a Arnaz, que solo tenía 35 años en 1952, también desató controversias entre los seguidores incondicionales de "Yo amo a Lucy". Pero Sorkin les explicó a sus actores que no tenía interés en replicar la serie.

"Él no estaba interesado en una copia al carbón de los personajes, y eso es atrevido", dijo Kidman en una reciente entrevista.

"Yo dudé inmensamente un mes antes, y Aaron tuvo que hablarme por teléfono y enviarme emails diciendo 'tú puedes', era aterrador pero increíblemente emocionante", dijo la actriz.

"Fantástica"

Ball, que falleció en 1989, fue una figura constante de la televisión estadounidense por casi tres décadas.

"Yo amo a Lucy" salió al aire desde 1951 hasta 1957. Después la actriz protagonizó "La hora de la comedia Lucy-Desi", "El show de Lucy" y "Aquí está Lucy", y apareció en más de 70 películas.

La película enfoca su trabajo pionero como una exitosa mujer a cargo de las decisiones en el set, y la impresionante influencia que Desi Arnaz tenía sobre los ejecutivos y patrocinantes, a pesar de su estatus previo como percusionista cubano.

A medida que la semana avanza, las tensiones también aparecen en el matrimonio a menudo tempestuoso de la pareja.

Aunque se centra en los detrás de cámaras de los protagonistas, Kidman recrea alguno de los grandes momentos de la pantalla, incluyendo la famosa escena en la que Lucy camina sobre uvas en un viñedo italiano.

"Estaba obsesionada con lograr una interpretación absolutamente ajustada", subrayó Kidman. "Era su obsesión [la de Sorkin] representar a los seres humanos".

"Yo amo a Lucy" sigue siendo una serie popular en Estados Unidos. Ya Kidman y Bardem admitieron que "no era muy famosa" durante sus infancias en Australia y España.

Pero Lucie Arnaz, hija de la pareja, era una presencia constante y "fantástica" en el set, dijo Kidman. Sorkin y su elenco fueron "receptores" de sus consejos sobre cómo personificar a sus padres.

"Les enfaticé a cada uno que yo no buscaba una personificación de esos personajes. 'Interpreten los personajes en el guión. Están plenamente equipados para hacerlo'", recordó Sorkin.

"Yo no quería que enloquecieran, que sintieran la carga que es una personificación. Eso era menor que lo que estábamos haciendo".

Además de los cines, "Being the Ricardos" también estará disponible en Amazon Prime a partir del 21 de diciembre.