'Night School' y 'Smallfoot', doble ración de comedia en los cines de EEUU

Con dos de los actores negros más populares del momento, Tiffany Haddish y Kevin Hart, "Night School" es una cinta cómica dirigida por Malcolm D. Lee ("Girls Trip", 2017).

Un grupo de adultos, entre ellos el personaje de Hart, se ve obligado a acudir a clases nocturnas en una escuela en la que Haddish interpreta a la maestra.

Channing Tatum, Zendaya, LeBron James y Gina Rodríguez prestan sus voces a la película de animación "Smallfoot", que dirigieron Karey Kirkpatrick y Jason Reisig.

Con una ingeniosa vuelta al mito del yeti en una aldea de abominables hombres de las nieves -que en realidad son encantadores y muy juguetones-, todo cambia cuando un día descubren a un ser humano.

Con Halloween ya en el horizonte cercano, "Hell Fest", del realizador Gregory Plotkin ("Paranormal Activity: The Ghost Dimension", 2015), tratará de seducir a los fans del cine de terror.

Amy Forsyth encabeza el reparto coral de una película en la que un asesino trata de dar caza a unos jóvenes en un entorno en el que nadie puede sospechar de sus actos: un parque temático dedicado al mundo y las historias de terror.

Toda una leyenda de Hollywood como Robert Redford se despide de la interpretación con "The Old Man & the Gun", una comedia de David Lowery ("Pete's Dragon", 2016) y en cuyo elenco aparecen también Sissy Spacek y Casey Affleck.

Este largometraje, que se estrenará de manera limitada y que está basado en hechos reales, narra la historia de un famoso ladrón que seguía cometiendo atracos cuando ya se encontraba en la tercera edad.