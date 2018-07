Una serie con Octavia Spencer y una creada por Alex Pina, lo nuevo de Netflix

En una reunión de la Tv Critics Association (TCA) celebrada este fin de semana, la plataforma presentó sus nuevos títulos originales, además de anunciar las fechas de estreno de cuatro de sus series, según informó hoy en un comunicado.

Pina, que también se encargará de desarrollar la tercera temporada de "La casa de papel", se encarga de "White Lines" un thriller que se desarrollará en la isla española de Ibiza, donde se descubre el cuerpo de un legendario DJ inglés 20 años después de su desaparición.

Su hermana regresará a la isla para tratar de descifrar lo que ocurrió en una serie que tendrá como productores ejecutivos a Andy Harries y Sharon Hughff -responsable de "The Crown"- y a Alex Pina y Cristina López Ferraz.

Junto a esta serie, la segunda nueva ficción anunciada por Netflix es "Madame C.J. Walker", producida y protagonizada por Spencer, que interpretará a una magnate y pionera en el cuidado del cabello.

Basada en el libro "On Her Own Ground", de A'Lelia Bundles, la serie contará en ocho episodios la tumultuosa historia de Sarah Breedlove, conocida Madam CJ Walker, que se convirtió en la primera mujer afroamericana millonaria por mérito propio.

A estas dos novedades se unió el anuncio de fechas de estreno de cuatro series.

La esperada "Maniac", protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill, se estrenará el 21 de septiembre.

Dirigida por Cary Fukunaga ("True Detective"), la serie cuenta la vida de Annie Landsberg (Stone) y Owen Milgrim (Hill), dos extraños unidos en las últimas etapas de un misterioso ensayo farmacéutico dirigido por el doctor James K. Mantleray (Justin Theroux) que ofrece solucionar todos sus problemas.

"Las escalofriantes aventuras de Sabrina", que narra el origen de la serie original sobre la popular bruja televisiva y está protagonizada por Kiernan Shipka, Miranda Otto, Lucy Davis o Ross Lunch, llegará el 26 de octubre.

La más tempranera será "The Innocents", una historia de adolescentes con poderes que se estrenará el 24 de agosto, mientras que "The Good Cop", protagonizada por Tony Danza como un expolicía, se podrá ver el 21 de septiembre.