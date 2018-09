Oriel Ospina gana la tercera gala de Tu Cara Me Suena

El exparticipante de Canta Conmigo Oriel Ospina ganó la tercera gala de la quinta temporada del megaproyecto de TVN Media, Tu Cara Me Suena. El ganador donó el premio al Hogar San José de Malambo.

La tercera gala de Tu Cara de Me Suena inició con la presentación del instagramer Abraham Pino, quien arrancaba como líder de la tabla. Le tocó interpretar al cantante español David Bisbal con la canción “Oye el Boom”.

Empezamos fuerte la noche con la presencia del mismísimo @davidbisbal. ¡Vaya derroche de energía! #tucaramesuenatvnpic.twitter.com/QQeJqS8I4W — Tu Cara Me Suena TVN (@tucaramsuenatvn) 13 de septiembre de 2018

El comentarista deportivo Julio Shebelut invitó a Ana Lorena Cortés para interpretar a John Travolta y Olivia Newton con el tema “You're the One That I Want”.

A que no se esperaban que el mismísimo John Travolta llegara a darlo todo en el escenario. ¿No te dieron como ganas de ver la película? #tucaramesuenatvn@shebelutpic.twitter.com/Hs5n50dar3 — Tu Cara Me Suena TVN (@tucaramsuenatvn) 13 de septiembre de 2018

La youtuber Diana Monster le tocó hacer el papel de puertorriqueña Ivy Queen con el reggaetón “Pa’ la Cama voy”.

La modelo Liza Hernández, quien cantó “These Boots are Made for Walkin” de Nancy Sinatra, en una interpretación que la propia participante reconoció que le costó mucho.

OMGGGGG!Es que ella nos llevó a los 60s y nos puso a mover las botas... bueno... los zapatos, las chancletas y todo eso. #tucaramesuenatvn@lizahernandez23pic.twitter.com/EoI0UzW6Ja — Tu Cara Me Suena TVN (@tucaramsuenatvn) 13 de septiembre de 2018

Ana Sibauste interpretó a la cantante de vallenato Patricia Teherán con la canción “Tarde lo Conocí”. Su caracterización fue del agrado de los jurados y hasta Sandra Sandoval subió a cantar.

Oriel Ospina le tocó interpretar a la española Isabel Pantoja y el popular tema “Así fue”, que puso al público y al jurado de pie.

Marie Claire le tocó imitar al colombiano J Balvin la conocida canción “Mi Gente”.

Domil Leira cerró la gala con la interpretación de Becky G con la conocido canción “Mayores”.

Para la cuarta gala, Julio Shebelut le tocará ser Frank Sinatra; Abraham Pino interpretará a Sandra Sandoval; Marie Claire le tocará el 2 en 1 imitando a Fonsi y Demi Lovato; a Diana Monster le tocará interpretar a Kafú Banton; a Ana Sibauste le tocó cantar como Amy Winehouse; Liza Hernández personificará a Prince; Domil Leira cantará como Lucho de Sedas y el ganador de la tercera gala, Oriel Ospina imitará a Carlos Vives.