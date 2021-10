'Me encanta Panamá', dice el actor colombiano Carlos Torres previo al estreno en cines de 'Algo Azul'

El actor colombiano Carlos Torres se encuentra en Panamá por el estreno en los cines de la producción “Algo Azul”.

“Cada vez que puedo vengo a Panamá, me encanta Panamá, el cariño de la gente, el recibimiento, siempre que me inviten aquí estaré”, dijo Torres emocionado en Noticias AM.

El actor acompaña a la panameña Elizabeth Grimaldo en esta producción.

Torres dijo que está feliz de formar parte de una película para toda la familia, una comedia con elenco panameño y filmada en Panamá con mucho esfuerzo.

“Se ve divino Panamá”, recalcó el actor, que además indicó que fue una grata sorpresa el resultado.

Explicó que “Algo Azul” trata de ese afán que a veces tienen algunas mujeres por casarse o porque sienten que de repente “se les va el tren y toman una mala decisión”.

Torres reconoció que no es fácil hacer cine, por lo que pide a las personas que apoyen esta industria.

Los interesados en saber más pueden ir a los cines a partir de este miércoles.