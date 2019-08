Panamá tiene su representación en la serie 'El Final del Paraíso'

Jaime Newball, el actor protagonizó la película “Salsipuedes”, que representó a Panamá en los premios Oscar y Goya 2016, ahora prueba suerte en Telemundo Internacional en la cuarta temporada de "Sin Senos No Hay Paraíso", denominada “El Final del Paraíso”.

Según el actor, hace poco más de un año, no estaba en sus planes probar suerte en el extranjero, ya que siempre había ejercido su gran pasión de vida, el teatro, ya sea actuando, dirigiendo, produciendo, promoviendo las artes escénicas o como facilitarle de talleres teatrales en programas dirigidos a población de algo riesgo.

Comenta que fue en julio de este año cuando todo cambió, pues a través de su agente Yiniva Cárdenas de www.actorespamama.com, Jaime Newball realizó su primer casting para Fox TeleColombia para la película internacional “Sound of Freedom, protagonizada por el actor hollywoodense Jim Caviezel (La Pasión de Cristo).

Luego de ser pre-seleccionado, el panameño viajó a Bogotá, Colombia, para atender el llamado frente a Alejandro Gómez Monteverde, director mexicano de la película. Fue seleccionado y esto marcó el inicio de una aventura que ha dado un giro personal y profesional para este actor.

Este panameño, en menos de un año, ha tenido la oportunidad de participar en varias producciones en Colombia, las cuales van desde largometraje, producciones regionales, telenovelas internacionales y actualmente se encuentra en el rodaje de una serie para un importante canal de televisión española.

Jaime Newball también aparece en varios capítulos de “El Final del Paraíso”, nueva temporada de "Sin senos sí hay paraíso".

“Estaré un tiempo en Bogotá atendiendo nuevos proyectos y retos. También he aprovechado para continuar mi formación actoral, ya que me parece primordial estar siempre actualizado. Por esto he tomado talleres de locución y doblaje, mientras disfruto de la gran variedad de actividades culturales y artísticas que ofrece esta ciudad”, contó el actor.

Este panameño cuenta con una carrera de más de 20 años, en la que ha participados en varias obras teatrales, series y películas como "James Bond... Quantum of Solace" y "Salsipuedes", ésta última seleccionada para representar a Panamá en los premios Oscar y Goya del 2016.