Paramount inicia filmaciones de 'Grease: Rise of the Pink Ladies'

Por Melissa Fernández



La nostalgia es un recurso más que latente en la actual industria del entretenimiento y tal parece que desempolvar a personajes y narrativas de clásicos del cine contemporáneo se mantiene como una de las grandes apuestas de las productoras de streaming.

Aunque de momento no se ha confirmado que las estrellas del filme “Grease” o “Vaselina” en español, formen parte del nuevo proyecto de la plataforma streaming de Paramount, lo que es un hecho es que las filmaciones de “Rise of the Pink Ladies” ya han comenzado en Vancouver, Canadá, que en formato de serie será una especie de precuela de la cinta protagonizada por Jhon Travolta y Olivia Newton-Jhon, en 1978.

Hasta el momento, la producción de este proyecto ha revelado, a través del Instagram de Paramount Plus, que a parte del elenco que formará parte de “Grease: Rise of the Pink Ladies”, en donde figuran Marisa Davila como “Jane”, Cheyenne Isabel Wells como “Olivia”, Ari Notartomaso como “Cynthia”, Tricia Fukuhara como “Nancy”, Shanel Bailey como “Hazel”, Madison Thompson como “Susan”, así como Johnathan Nieves como “Richie”, Jason Schmidt como “Buddy” y Maxwell Whittington-Coopervcomo “Wally”.

El proyecto contempla abordar la formación del grupo femenino “Pink Ladies”, situando a la historia cuatro años antes de los sucesos de “Vaselina”.

“Grease: Rise of the Pink Ladies” tiene a Annabel Oakes como escritora y productora de esta serie, además de que ha trascendido que Alethea Jones será la responsable de dirigir el primer piloto de la serie y con posibilidades de que también tome el mando de los primeros capítulos de la serie, luego de que pase sus primeros filtros de aceptación entre los productores de Paramount, que planean que el proyecto pueda estrenarse este mismo año.

La producción no ha revelado detalles sobre si otros íconicos personajes que disfrutamos en el filme original participaras en los capítulos debutante del spinoff de este largometraje o si al menos tendrán participaciones especiales por los actores que interpretaron a los protagonistas originalmente, no obstante, las filtraciones indican que los nuevos personajes femeninos sí tendrán una alta carga de inspiración en “Rizzo” y “Franchy”, que fueron interpretadas por Stockard Channing y Didi Conn, respectivamente.

En diciembre de 2019, Olivia Newton-John compartió en su cuenta de Instagram una fotografía acompañada por John Travolta, imagen en la que ambos lucieron vestuario referente a los personajes de “Grease” y resaltando que desde las filmaciones de la película no se habían caracterizado como “Danny Zuko” y “Sandy Olsson”, lo que generó especulación entre los fans que rápidamente cuestionaron a la también cantante si estaban juntos para un reencuentro para algún proyecto.