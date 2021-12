Parejas de famosos que se separaron durante 2021

El mundo de los famosos está lleno de parejas que surgieron en medio de un set de grabación o que coincidieron en algún evento de celebridades y terminaron uniendo sus vidas amorosas.

Sin embargo, algunas de estas relaciones se desgastaron con el tiempo y este 2021 fue el punto de quiebre para varias de ellas. De hecho, hay quienes creen que la cuarentena fue una de las causas principales de dichas rupturas.

A continuación presentamos el top5 de las parejas de famosos que no celebrarán un nuevo año juntos.

Kim Kardashian y Kanye West

El divorcio de la estrella del reality show 'Keeping up with the Kardashians' y el rapero estadounidense no tomó por sorpresa a sus seguidores, pues desde el año pasado se habían visto envueltos en diversas controversias.

Finalmente, después de seis años de matrimonio, Kim pidió el divorcio y en el episodio final de la más reciente temporada del show le confesó a su madre por qué decidió separarse.

Jennifer López y Alex Rodríguez

Conocidos en algún momento como la pareja latina más poderosa de la industria del entretenimiento, terminaron en este 2021 su relación tras dos años de compromiso.

La noticia causó conmoción en el mundo de la farándula, debido a que estuvieron a punto de llegar al altar. Sin embargo, en los últimos meses habían afrontado rumores de una supuesta infidelidad de Rodríguez con la estrella del reality show ‘Southern Charm’ Madison LeCroy, pese a que ella misma negó las acusaciones.

Camila Cabello y Shawn Mendes

Nadie esperaba que el amor entre Camila Cabello y Shawn Mendes llegaría a su fin. Mucho menos cuando ambos cantantes solían mostrarse tan acaramelados como siempre tan sólo días atrás. Sin embargo, la pareja decidió tomar caminos separados y anunció su rompimiento en las redes sociales, causando revuelo entre sus fans.

La pareja de ensueño compartió en Instagram un mensaje aclarando el porqué de su ruptura: "Hola, chicos. Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero el amor que nos tenemos como humanos es ahora más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y así seguiremos. Agradecemos por su apoyo desde el inicio y en adelante", decía.

Chyno Miranda y Natasha Araos

Después de semanas rodeados de rumores de separación, la pareja por fin confirmó que estaban separados desde hace poco más de un año.

“No estamos juntos como pareja desde hace más de un año”, confirmó Chyno en el comunicado que hizo junto a Natasha.

“Esta parte del video me da mucho sentimiento. Tengo que confesarlo y ser sincero con todos. Yo la respeté a ella como esposa y respeté mi hogar también”, agregó para dar a entender que entre ellos no hubo una tercera persona.

La pareja no reveló los motivos que los orillaron a tomar esta decisión, pero pidieron a sus seguidores tener respeto hacia ellos en estos momentos complicados de su vida.

Iker Casillas y Sara Carbonero

Por ultimo, este año dieron fin a una relación de más de 10 años de noviazgo y 5 de matrimonio el exfutbolista español Iker Casillas y la periodista española Sara Carbonero.

Fue a través de un comunicado mediante sus redes sociales, en el que Iker y Sara dieron a conocer la decisión que tomaron, donde aseguran que fue de mutuo acuerdo. Además, dejaron claro que continuaran juntos en la tarea de la crianza de sus hijos.

“El respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre. Nuestra prioridad es desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar y la educación de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable”, se añade.

Durante el tiempo que estuvieron juntos Iker y Sara tuvieron a sus hijos Martín, nacido en 2014, y Lucas, nacido en 2016 y se convirtieron en una de las parejas más seguidas y amadas de España.