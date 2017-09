La cineasta Patty Jenkins ha llegado a un acuerdo con el estudio Warner Bros. para dirigir la continuación de "Wonder Woman", uno de los grandes éxitos del año.

Según informó la edición digital de Variety, Gal Gadot volverá a ponerse en la piel de la superheroína y la cinta tiene previsto llegar a las salas en diciembre de 2019.

Antes de esta confirmación, la publicación ya había indicado que Jenkins llevaba tiempo trabajando en el guion de esta secuela con ayuda de Geoff Johns, el encargado de supervisar el universo de películas de DC Comics para el estudio.

"Wonder Woman" lleva recaudados más de 400 millones de dólares en Norteamérica y más de 800 millones en todo el mundo.

Se trata de la cuarta película del universo DC Extended Universe, inaugurado en 2013 con "Man of Steel". Después llegaron "Batman v Superman: Dawn of Justice" y "Suicide Squad".

"Wonder Woman", con 100,5 millones de dólares, fue el mejor estreno de la historia a cargo de una directora, superando la anterior marca de Sam Taylor-Johnson ("Fifty Shades of Grey"), con 93 millones de dólares en 2015.

La cinta, protagonizada por Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright y la española Elena Anaya, cuenta el origen de la superheroína desde que era conocida simplemente como Diana, princesa de las Amazonas, en la idílica isla de Themyscira.

Allí comenzará su entrenamiento para convertirse en una poderosa guerrera, hasta que en su vida se cruza un piloto que le descubre el conflicto bélico que se está produciendo en el mundo y decide abandonar su hogar para luchar en el bando aliado de la I Guerra Mundial.

El éxito de Jenkins llega tras haberse desligado de "Thor: The Dark World" por diferencias creativas con el estudio Marvel.

En su carrera, casi por completo dedicada a la televisión, destaca el haber dirigido capítulos de series como "Arrested Development", "Entourage", "The Killing" o "Betrayal".

Sin embargo, llegó a "Wonder Woman" después de que otra mujer, Michelle MacLaren (conocida por su labor en series como "Breaking Bad" o "Game of Thrones") renunciara al proyecto por no coincidir con la visión que tenía el estudio sobre el tipo de película que aspiraban a hacer.