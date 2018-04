'A Quiet Place' y 'Blockers' buscarán el número uno de 'Ready Player One'

"A Quiet Place", dirigida por John Krasinski, cuenta cómo una pareja con hijos pequeños debe sobrevivir en un mundo atacado por monstruos sensibles al sonido. La diferencia entre la vida y la muerte está en su capacidad para mantener el silencio.

La cinta, una de las más alabadas por la crítica en lo que va de año, está protagonizada por el propio Krasinski y su esposa en la vida real, Emily Blunt. También aparecen los jóvenes Noah Jupe y Millicent Simmonds.

Por su parte, "Blockers", de Kay Cannon, cuenta con tono desenfadado cómo un grupo de padres trata de que sus hijas no tengan relaciones sexuales en la noche de su graduación.

Leslie Mann, John Cena, Ramona Young y Kathryn Newton son los protagonistas del filme. También llegan a la cartelera los dramas "You Were Really Never Here" y "Chappaquiddick".

"You Were Really Never Here", de Lynne Ramsay y protagonizada por Joaquin Phoenix, cuenta la vida de Joe, un mercenario, exsoldado y exagente del FBI que realiza cualquier trabajo por dinero y cuya arma principal es un martillo.

Judith Roberts, Ekaterina Samsonov y John Doman aparecen en la cinta. Además, "Chappaquiddick", de John Curran, es un drama histórico que revisa el fatal accidente en el que estuvo involucrado en 1969 el senador Ted Kennedy.

Kate Mara, Clancy Brown, Olivia Thirlby y Jason Clarke forman el reparto.