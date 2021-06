Los Razzies: El galardón creado para 'premiar' lo peor de Hollywood

Los Oscars fueron creados para reconocer el mérito, la calidad y el talento de la industria cinematográfica estadounidense. Pero no todo lo que hace Hollywood merece reconocimiento. Esta vez, hacemos un repaso por las películas que cargaron con el peso de ser 'lo peor' de Hollywood en los últimos 40 años. The Razzies Awards, ¡no se salva nadie!.

John JB Wilson, un estudiante de cine de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), fundó con su amigo Mo Murphy los galardones en 1981, después de haber soportado una función doble de las películas musicales "Xanadú" (con Olivia Newton-John) y "Can't Stop the Music" (con el grupo de música disco Village People).

Le parecieron tan malas que pensó que debían ser señaladas públicamente. "Claramente recuerdo pensar: "Están los Oscar para las buenas películas, pero no hay un premio para el otro extremo del espectro", le contó Wilson a BBC Future.

Formalmente llamados The Golden Raspberry Awards (Los Premios Frambuesa Dorada), el nombre tiene su origen en la palabra raspberry, que es el sonido estridente que se hace soplando por labios apretados o sea, pedorreta en español.

La ceremonia original se realizó sin presupuesto alguno y sólo para la diversión de los colegas de Wilson y Murphy, pero cuando la cadena CNN les hizo un reportaje unos años después, los Razzies tomaron vuelo y se convirtieron en un evento obligado de la temporada de los galardones de la industria del espectáculo.

Y en estos 40 años casi nadie se ha salvado: ni las vacas sagradas de Hollywood, como Sylvester Stallone, el actor con más nominaciones, o Madona, la artista que más premios ha recibido.

No importa si son superestrellas como Brad Pitt, Angelina Jolie, Bruce Willis y Sharon Stone. O si han ganado un Oscar antes o después, como Michael Douglas y Eddie Redmayne. Sandra Bullock tuvo el "honor" de recibir un Razzie a la peor actriz por su papel en All About Steve ("Alocada obsesión") y la noche siguiente un Oscar por protagonizar The Blind Side ("Un sueño posible").

Aunque los Razzies pueden dejar una mancha en el currículum de las estrellas de Hollywood, todo se hace con buen humor, asegura John JB Wilson.

Desde hace varios años, muchos de los galardonados han asistido a la ceremonia para reclamar sus Razzies, aunque solo sea para demostrar que "la mala publicidad no existe". Pero está claro que la intención de esta ceremonia de los anti Oscar es bajarle un poco los humos a Hollywood.

A continuación repasamos la peores películas de los últimos 40 años