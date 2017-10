En un pequeño clip tras terminar el rodaje de este filme, Howard dio las gracias a un reparto y un equipo "increíblemente talentoso" por su trabajo en esta cinta, cuyo estreno está previsto para el 25 de mayo de 2018.

"¿Podemos decir el nombre de la película?", se pregunta finalmente el realizador, antes de que los brazos peludos de Chewbacca, el inseparable compañero de Han Solo, le entreguen un cartel en el que se lee el título del filme, "Solo: A Star Wars Story".

Alden Ehrenreich (el encargado en esta ocasión de interpretar a un joven Han Solo), Donald Glover, Woody Harrelson, Emilia Clarke y Thandie Newton son las principales caras del elenco de una película que ha tenido una complicada producción después de que el pasado junio los directores Phil Lord y Christoper Miller fueran despedidos por Lucasfilm a mitad de rodaje debido a diferencias creativas.

Howard, ganador del Óscar a la mejor película por "A Beautiful Mind" (2002), tomó las riendas del largometraje que será el segundo derivado de la trama central de la saga ideada por George Lucas tras "Rogue One: A Star Wars Story", que se estrenó en 2016 con el protagonismo de Felicity Jones y el mexicano Diego Luna y que recaudó más de 1,050 millones de dólares en todo el mundo.

La historia de "Solo", escrita por Lawrence Kasdan y su hijo Jon, se centra en las aventuras de un joven Han Solo en un tiempo anterior al de "Star Wars: A New Hope" (1977).

La próxima entrega del universo de "Star Wars" que desembarcará en los cines es "Star Wars VIII: The Last Jedi", cuyo estreno está fijado para el próximo 15 de diciembre y que, con el protagonismo de Daisy Ridley y Mark Hamill, continuará la narración iniciada por "Star Wars VII: The Force Awakens" (2015).

Esta película recaudó en todo el mundo 2,068 millones de dólares y se convirtió así en la tercera cinta más taquillera de la historia solo por detrás de "Avatar" (2009), con 2.788 millones, y "Titanic" (1997), con 2.187 millones.