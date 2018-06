Tim Robbins ensalza a Forman al recibir el Globo de Cristal en Karlovy Vary

"Este encuentro sirve, en parte, para celebrar la vida y carrera de Milos Forman, un hombre al que tuve el honor de conocer, y que ha influido el mundo del cine de manera profunda y con significado", dijo Robbins tras recibir el premio. "Era un admirador de su trabajo", añadió el estadounidense en el festival que comienza hoy y se prolonga hasta el próximo siete de julio.

"Vi su integridad realmente inspiradora y lo usé siempre como piedra de toque en mi carrera", dijo también el homenajeado.

Robbins inmortalizó al injustamente condenado Andy Dufresne en el drama "The Shawshank Redemption" (1994), basado en la novela de Stephen King, dirigido por el realizador húngaro americano Frank Darabont, y considerado una de las mejores cintas de la historia del cine.

El estadounidense, de 59 años, tiene un Óscar por su papel secundario en "Mystic River" (2003), que le valió también un Globo de Oro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Robbins, que es además cantante, dará el cuatro de julio un concierto en Karlovy Vary con su banda The Rogues Gallery Band, y presentará sus dos películas de autor: "Bob Roberts" (1992) y "Cradle Will Rock" (1999).

La película inaugural del festival será la legendaria comedia "The Loves of a Blonde", dirigida en 1965 por Forman, fallecido en abril en EEUU.

El celebrado realizador, que formó parte de la Nueva Ola del cine checoslovaco en la década de los sesenta y luego se exilió a EEUU, será hoy también recordado en un concierto al aire libre. La Orquesta Sinfónica Nacional Checa dirigida por Carl Davis interpretará esta noche piezas de la banda sonora de "The Firemen's Ball" (1967) y "One Flew Over the Cuckoo's Nest" (1975), entre otras.

También interpretará piezas de "Amadeus" (1984), con la batuta del director checo Libor Pesek, que dirigió la partitura durante el rodaje de la oscarizada cinta de Forman.

En la sección principal de largometrajes por el Globo de Cristal competirán algunas películas iberoamericanas como "Sueño Florianópolis", de la actriz y realizadora argentina Ana Katz, y "Miriam miente", debut en largometrajes del realizador español Oriol Estrada y la dominicana Natalia Cabral.