Rodrigo Sorogoyen: 'El Reino' surge de la 'indignación' contra la corrupción

Sorogoyen ha imbuido su quinto filme de un ritmo incesante desde la primera secuencia y, del mismo modo, su paso por el festival de Toronto para el estreno mundial de "El Reino" es igualmente vertiginoso: llegar, estrenar, un par de días de entrevistas y de vuelta a España para seguir trabajando en su siguiente proyecto.

Es la primera vez que está en TIFF y está disfrutando aunque reconoce en una entrevista con Efe que "estaba muy nervioso" antes del estreno de su último largometraje, que está interpretado entre otros por los españoles Antonio de la Torre, Bárbara Lennie, Mónica López, José María Pou, Nacho Fresneda, Ana Wagener y Luis Zahera.

"El Reino" sigue el ascenso y caída de un político medio a nivel regional que se ve envuelto en un escándalo de corrupción.

Sorogoyen reconoce que la película es fruto de la indignación que él personalmente ha sentido por todos los escándalos de corrupción en los que ha estado sumida la clase política española en los últimos años.

"La película nació desde la indignación, nació de ese tío que hace así (hace con la mano una peineta) cuando la gente le increpa, o del político que dice 'es el mercado, amigos', esa soberbia, de ahí nació", declaró el director español.

"De verdad me salen instintos asesinos. Luego nos tuvimos que relajar y hacer una película no sobre mi indignación porque no le va a interesar a nadie, sino hacer un ejercicio para entender cómo (el político) se ha metido ahí", continuó el realizador madrileño.

Sorogoyen reconoce que no quería hacer una película de "buenos y malos" sino retratar a un hombre, que representa al español medio, atrapado en un sistema corrupto por su falta de reflexión sobre lo que está haciendo.

"Creo que la virtud que tiene la película es que estás dos horas con un tipo que te lo han pintado en el minuto uno como un corrupto, como la gente que seguramente odias o detestas o es tu enemigo en la vida real, pero que poco a poco y sin darte cuenta, sin que sea una decisión tuya, creo que te pones en su piel", declaró.

"Son gente que han entrado en una maquinaria -continuó-. Y yo lo que critico es que si eres político debes tener al menos una ideología o una voluntad de trabajar por la sociedad. En este país, se peca mucho de esto: yo entro en la política para ganar dinero como podría entrar a vender coches".

Sorogoyen reserva quizás su visión más crítica a la sociedad que permite esos comportamientos corruptos.

"Yo opino que tenemos una sociedad adormilada, adormecida. Obviamente hay gente que no está adormecida y que lucha y se levanta. Pero en general lo estamos", explicó.

No obstante, afirmó que cada vez la sociedad está más sensibilizada ante la corrupción. Fruto de que estamos más sensibilizados es que ha habido dos guionistas y dos productores y un director y un agente que han dicho que esta película hay que hacerla. A lo mejor esta película no se nos ocurre cinco años antes porque estábamos adormecidos", añadió.

"Tengo muchas ganas de ver si a la gente le interesa esta película, si la gente quiere pagar sus 9 euros para ver quién les está robando. Hemos intentado hacer la película lo más trepidante y entretenida precisamente para que no se arrepienta un espectador que no sabe muy bien qué ver", indicó.

Sorogoyen también reconoció que tenía en mente desde que empezó a escribir el guión con Isabel Peña que el papel principal fuese protagonizado por Antonio de la Torre, en parte porque siente que no "aprovechó" totalmente su talento en "Que Dios nos perdone".

"Me dio mucha rabia. Antonio es capaz de representar al español medio, con el carisma y la profundidad que tiene", señaló.

"Pero aparte estaba que llevaba muchos papeles de persona introvertida, de malo, de oscuro y Antonio es todo lo contrario, es lo más divertido, carismático, gracioso, pesado, perdona Antonio, pero es expansivo totalmente", continuó.