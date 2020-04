Roger Corman lanza un festival virtual de cortos rodados dentro de casa

Con la ironía y elegancia que le caracterizan, Corman, que cumplió el pasado 5 de abril 94 años, presentó hoy en Twitter "la primera y con suerte última edición del Festival Corman de Cine de Cuarentena".

"Las reglas son simples: el cortometraje debe grabarse dentro de tu casa o en tu patio, debe durar menos de dos minutos, el reparto puede ser tu familia o quien esté contigo en tu casa, tu equipo estará formado por tu móvil y por las luces y lámparas que tengas en tu casa, y la historia puede ser cualquier cosa que imagines", enumeró.

Corman señaló que el cortometraje ganador se podrá ver en sus redes sociales acompañado por un tráiler que crearán para la ocasión, y añadió que el cineasta triunfador se llevará un certificado firmado por él mismo además de un premio del Festival Corman de Cine de Cuarentena.

Corman dijo también que su objetivo con esta iniciativa digital es buscar al nuevo gran director de cine, algo en lo que es un absoluto experto.

Y es que aunque ha pasado a la historia de la gran pantalla por sus cientos de películas de bajísimo presupuesto sobre todo de terror y ciencia-ficción, Corman también apadrinó y dio sus primeras oportunidades a genios del cine como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, James Cameron, Peter Bogdanovich o Jonathan Demme.

La inabarcable filmografía de Corman, que ganó un Óscar honorífico en 2009 por su enorme y muy peculiar contribución al cine, incluye cintas como "Monster from the Ocean Floor" (1954), "The Fast and the Furious" (1954), "The Little Shop of Horrors" (1960), "House of Usher" (1960), "Pit and the Pendulum" (1961), "The Intruder" (1962), "The Wild Angels" (1966) o "Death Race 2000" (1975).