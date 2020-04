" Hola amigos cómo están... es para decirles que hoy me siento muchísimo mejor. Un abrazo desde el quinto piso del Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social. Gracias por todo el apoyo. No me va a alcanzar la vida para agradecerles", dijo Aponte con una voz aparentemente agotada, mientras se gravaba en vídeo desde su celular.

Aponte agradeció las muestras de cariño y confraternidad que ha recibido en este momento difícil, que al igual que él otros cientos de panameños están pasando tras contagiarse del COVID-19.