'Roma' y 'The Favourite' lideran las nominaciones a los BAFTA británicos

La cinta de Cuarón, que se llevó el León de Oro de Venecia y que acaba de ganar dos Globos de Oro -a mejor película y mejor director-, optará a los BAFTA en las categorías de mejor película, filme extranjero, dirección, guion original, fotografía, montaje y diseño de producción.

Mientras que el filme de Lanthimos optará a mejor película, dirección, guion original, fotografía, actriz -Olivia Colman-, actriz secundaria - Rachel Weisz y Emma Stone-, diseño de producción, montaje, película británica, vestuario y peluquería.

La cinta de Cuarón, la primera de la plataforma digital Netflix en estar nominada a estos galardones, está empatada en candidaturas con "Bohemian Rhapsody", "First Man" y "A star is born" -el debut de Bradley Cooper como director-, mientras que "Vice" opta a seis y "BlaKkKlansman" a cinco.

Según la lista difundida por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA), elegida por sus 6.500 miembros, son candidatas a mejor película "Roma"; "A star is born"; "BlacKkKlansman", "The Favourite" y "Green Book".

Compiten por el premio al mejor director Cuarón, Lanthimos y Cooper, junto al polaco Pawel Pawlikowski ("Cold War") y, por primera vez, Spike Lee , por "BlacKkKlansman".

En la categoría de mejor actriz figuran Glenn Close por su papel en "The Wife"; Lady Gaga por su trabajo con Cooper; Melissa McCarthy por "Can you ever forgive me?"; Viola Davis por su rompedora interpretación en "Widows" y la británica Colman, que ganó un Globo de Oro por su interpretación de la reina inglesa Ana en "The Favourite", papel por el que ya se llevó la Copa Volpi de Venecia.

Los nominados a mejor actor son Cooper por su papel de músico atormentado en "A star is born"; Christian Bale, por "Vice"; Rami Malek, en la piel de Freddy Mercury en "Bohemian Rhapsody"; Vigo Mortensen ("Green Book") y Steve Coogan, que encarna al cómico inglés Stan Laurel en "Stan & Ollie".

Mientras que como mejores actrices secundarias optan Emma Stone y Rachel Weisz por "The Favourite"; Amy Adams ("Vice"), Claire Foy ("First Man") y Margot Robbie por "Mary Queen of Scots".

Sus equivalentes varones son Adam Driver ("BlacKkKlansman"), Mahershala Ali ("Green Book"), Richard E. Grant ("Can you ever forgive me?"), Sam Rockwell ("Vice") y el joven Timothée Chalamet, por "Beautiful Boy".

Se disputan el mejor guion original "Cold War", "Green Book", "Vice", "Roma" y "The Favourite", que es también candidata a mejor película británica junto con "Bohemian Rhapsody", "McQueen", "Stan & Ollie" y "You Were Never Really Here".

Al premio de mejores efectos visuales opta "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald", escrita y producida por la autora de Harry Potter, J.K. Rowling; mientras que "A star is born" y "Mary Poppins Returns" compiten por mejor música. Las candidatas a mejor película en idioma no inglés son "Capernaum" (Líbano), "Cold War" (Polonia), "Dogman" (Italia), "Roma" (México) y "Shoplifters" (Japón).

Pese a que el anuncio de los nominados de 2019, por parte de los actores británicos Hayley Squires y Will Poulter, estuvo marcado por las referencias al movimiento "MeToo" contra el acoso sexual en el cine, brillaron por su ausencia las candidaturas femeninas en la categoría de mejor dirección.

También sorprendió que la secuela de Mary Poppins, protagonizada por Emily Blunt, no apareciera en ninguna lista significativa, como tampoco "Mary Queen of Scots", con la popular Saoirse Ronan. Y "Mamma Mia! Here we go again" fue totalmente excluida.

Otra gran ausente en la lista de nominaciones, con solo una como mejor actriz para Davis, fue la cinta "Widows", del londinense Steve McQueen, y también faltaron "Colette", con Keira Knightley, y el drama histórico "Peterloo", del director inglés Mike Leigh.

Los premios BAFTA, la cita cinematográfica más importante antes de los Oscar de Hollywood, se concederán en una ceremonia el 10 de febrero en el londinense Royal Albert Hall.