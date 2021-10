Por Ana Carolina Barsallo (Corresponsal digital)



Desde los escritos de la guionista Laurie Nunn, en el 2019 llega a las pantallas de Netflix, Sex Education, serie británica que, con 3 temporadas y 24 episodios, expresa incidentes de la vida real que ninguna otra serie se había atrevido a contar por lo estigmatizados que están por la sociedad.

La trama se basa en problemas sexuales que viven los estudiantes de un colegio, siendo idea de Meave que su amigo Ottis inicie una ‘clínica’ para asesorar a sus compañeros, ya que tiene conocimientos porque su madre es terapeuta sexual.

Un tema tan comentado, en donde las opiniones se dividen en Latinoamérica, es el aborto. Abarcando este tema en la serie muestran que las mujeres tienen derecho a decidir si traer al mundo o no a una criatura. Donde Meave decide abortar, alegando que no estaba preparada para darle una buena vida a un bebé. En la clínica debe llenar un formulario, donde se encuentra con mujeres que por diferentes razones deciden no continuar el embarazo, teniendo todas acceso a una clínica autorizada para tener un proceso seguro.

La homosexualidad en algunos de los personajes da de qué hablar, ya que algunos deciden admitirlo públicamente, pero otros más prefieren mantenerlo en secreto para evitar burlas. A lo largo de la serie, estos chicos recurren a los consejos de Ottis para evitar sentirse reprimidos y poder ser quien en realidad son.

Se enfocan en la agresión sexual de la que es víctima Aimee en un autobús. Es bastante curiosa la realidad con la que desarrollan este hecho, porque psicológicamente la víctima piensa que fue su culpa por haber tenido un gesto de educación con su agresor y decide no volver a tomar autobús, en su lugar, prefiere caminar largas distancias. El girl power no pierde su lugar y sus amigas se unen para ayudarla a superar esta situación. Nunn dio en el clavo ya que es un tema que es un tema que pasa desapercibido pero que lentamente marca a la víctima.

Resulta que la crianza de los hijos y los efectos que conlleva esta es representada por Meave, donde creció con una madre ausente gracias a las sustancias como drogas y alcohol. Ella decide denunciar a su madre porque se da cuenta que reincide en las sustancias y le preocupa el bienestar de su hermana menor. El estado procede a ubicar a la menor en un hogar de acogida seguro, y tiempo después la madre se da cuenta que Meave actuó de forma correcta.

Parte del éxito que ha tenido Sex Education es que indirectamente responde las preguntas de muchos jóvenes, haciendo honor a su nombre. Semanas después del estreno de su tercera temporada, Netflix confirma la cuarta entrega de la popular producción, lo que indica que continuará desarrollando temas sociales que son ignorados.