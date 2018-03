'The Shape of Water' y 'Three Billboards', duelo por el Óscar a mejor cinta

Han sido las dos grandes atracciones de la temporada de premios de cine este año y, de cara a los Óscar, "The Shape of Water" y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" lideran un disputado sprint por alzarse este domingo con la preciada estatuilla a la mejor película.

Por detrás de la aclamada cinta del mexicano Guillermo del Toro y del filme protagonizado por Frances McDormand se sitúa un pelotón variado y diverso de películas nominadas que, en principio, cuentan con menos opciones de salir victoriosas: "Lady Bird", "Get Out", "The Post", "Call Me by Your Name", "Dunkirk", "Phantom Thread" y "Darkest Hour".

"THREE BILLBOARDS", JUSTICIA FEMENINA Y RURAL

Con un drama rural más toques de comedia negra sobre la inoperancia de la Policía para investigar el asesinato de una joven, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", la última cinta del director británico Martin McDonagh, se ha convertido en una de las sensaciones de este año en la gran pantalla en Estados Unidos.

Frances McDormand, como una madre justiciera y terca, y Sam Rockwell, como un agente policial con ningún respeto por la ley, se han llevado este año todos los reconocimientos posibles a mejor actriz y mejor actor de reparto, respectivamente, incluyendo sus victorias en los Globos de Oro, los BAFTA, los premios del Sindicato de Actores SAG y los galardones Critics' Choice.

"Three Billboards", con un evidente aroma al cine de los hermanos Coen, ganó el Globo de Oro a la mejor película dramática y el BAFTA a la mejor cinta, aunque la ausencia de McDonagh entre los nominados al Óscar a mejor director ha levantado cierta sospecha entre los expertos acerca de sus opciones en la categoría reina de los Óscar.

"THE SHAPE OF WATER", UN ROMANCE MONSTRUOSO

Solo un cineasta tan imaginativo y atrevido como el mexicano Guillermo del Toro podría bordar una historia como la de "The Shape of Water", una película en la que una limpiadora muda y un monstruo marino viven un insólito romance en un laboratorio secreto durante la Guerra Fría.

A Del Toro le han llovido los elogios con este trabajo, que le dio el Globo de Oro y el BAFTA al mejor realizador, por lo que parte como favorito para hacerse con la estatuilla al mejor director y para unirse así a sus premiados compatriotas en este apartado de los Óscar: Alfonso Cuarón ("Gravity", 2014) y Alejandro González Iñárritu ("Birdman", 2015, y "The Revenant", 2016).

Con Sally Hawkins, Octavia Spencer y Michael Shannon como protagonistas, "The Shape of Water" lidera las nominaciones de los Óscar con trece candidaturas y obtuvo el premio a la mejor película del año que entrega el Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA).

"LADY BIRD", CRECER NO ES NADA FÁCIL

La actriz y cineasta Greta Gerwig, muy conocida en el circuito "indie" por películas como "Frances Ha" (2012), deslumbró tras las cámaras con "Lady Bird", un emotivo retrato de los dilemas de una adolescente que está inspirado en sus vivencias en Sacramento (California, EEUU).

Gerwig encontró en Saoirse Ronan, nominada al Óscar a mejor actriz, a la aliada ideal para una cinta sencilla en apariencia pero que trata con aplomo temas como la familia, la madurez o las relaciones sentimentales.

Los Globos de Oro a la mejor comedia y a la mejor actriz de una comedia o musical para Ronan certificaron el pequeño fenómeno causado por "Lady Bird", que en su reparto también cuenta con una brillante Laurie Metcalf como la madre de la protagonista.

"DUNKIRK", LA ÉPICA DE NOLAN

Al británico Christopher Nolan se le considera uno de los grandes directores de la actualidad por la última trilogía de Batman y por sugestivas cintas como "Inception" (2010) o "Interstellar" (2014), pero en su último trabajo, "Dunkirk", se entregó al clasicismo cinematográfico y la épica bélica para narrar uno de los episodios clave de la Segunda Guerra Mundial.

El asedio de los nazis a unas fuerzas británicas en retirada y encerradas en el norte de Francia es el hilo conductor de "Dunkirk", un largometraje que contó con un robusto reparto encabezado por Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh y Harry Styles.

Nolan, que con las nominaciones a mejor película y mejor director por "Dunkirk" ya acumula cinco candidaturas en su carrera a los Óscar, no tiene todavía ningún premio de la Academia de Hollywood.

"THE POST", FE EN EL PERIODISMO

En oscuros tiempos de "fake news" (noticias falsas) y con un presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que día tras día desprestigia la labor de los medios de comunicación, Steven Spielberg salió en defensa del periodismo como cuarto poder y fuerza necesaria en la democracia con el drama "The Post".

La publicación de los llamados "papeles del Pentágono", unos documentos secretos sobre la guerra de Vietnam, se refleja en "The Post" a través de las discusiones en el diario The Washington Post, donde su propietaria Katharine Graham y su director Ben Bradlee resisten las presiones del poder para tratar de cumplir con sus obligaciones cívicas al mando del periódico.

Meryl Streep, nominada por vigesimoprimera vez al Óscar, lidera un reparto de muchísimos quilates en "The Post", donde también sobresalen Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Bradley Whitford o Carrie Coon.

"CALL ME BY YOUR NAME", EL PRIMER AMOR

Pocas interpretaciones han despertado este año tanta admiración como las de Timothée Chalamet y Armie Hammer en "Call Me By Your Name", una delicada y evocadora película sobre la fuerza y la magia de los primeros amores.

El director italiano Luca Guadagnino se apoya en el guion de James Ivory, la banda sonora de Sufjan Stevens y el encanto del mar Mediterráneo para dibujar la relación homosexual entre un adolescente y un estadounidense que llega a pasar el verano en su casa.

"Call Me By Your Name" causó sensación en el Festival de Cine Independiente de Sundance (EEUU) y Guadagnino ya ha dejado entrever que le gustaría rodar una secuela.

"PHANTOM THREAD", UN ROMANCE PERVERSO

Paul Thomas Anderson, uno de los maestros en la dirección del cine contemporáneo, se adentra en "Phantom Thread" en el perverso romance entre un obsesivo modista (Daniel Day-Lewis) y su musa y amante (Vicky Krieps).

Una puesta en escena deslumbrante y milimétrica y la que se supone será la última interpretación del gran Daniel Day-Lewis antes de su retirada son las principales bazas de "Phantom Thread" en la carrera a los Óscar.

Con sus candidaturas a mejor película y mejor director por "Phantom Thread", Anderson ya suma ocho nominaciones al Óscar, sin haberse llevado ninguno hasta ahora, por una filmografía sobresaliente compuesta por obras mayores como "Magnolia" (1999), "There Will Be Blood" (2007) o "The Master" (2012).

"GET OUT", TERROR Y SÁTIRA

Con un presupuesto muy reducido en torno a los 5 millones de dólares, "Get Out" ha sido una de las sorpresas de 2017 al recaudar 255 millones de dólares en la taquilla con una historia, entre el terror y la sátira social, que ha recibido el aplauso unánime de la crítica.

Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener y Bradley Whitford lideran el reparto de "Get Out", que comienza con la visita de un joven negro a la casa de los padres blancos de su novia.

El guionista Jordan Peele debuta como director con "Get Out", una película que le dio el premio del Sindicato de Directores (DGA) a la mejor ópera prima.

"DARKEST HOUR", EL MITO DE CHURCHILL

Gary Oldman como el primer ministro británico Winston Churchill domina de cabo a rabo la función en "Darkest Hour", película del realizador Joe Wright que en otras cintas como "Pride & Prejudice" (2005) o "Atonement" (2007) ya demostró su buena mano para el cine de corte histórico.

"Darkest Hour" se centra en la encrucijada de Churchill en los inicios de la Segunda Guerra Mundial acerca de negociar con Hitler y los nazis o continuar con la lucha.

Aunque tiene seis nominaciones para los Óscar, la gran apuesta de "Darkest Hour" para la gala del domingo es la candidatura a mejor actor de Oldman, que ha arrasado en los últimos meses al llevarse este reconocimiento en los Globos de Oro, los BAFTA, los premios del Sindicato de Actores SAG y los galardones Critics' Choice.