Sigue el éxito de la saga Rápido y Furioso

Este fin de semana la novena entrega de la saga Rápido y Furioso se convirtió en otro éxito en taquilla en los Estados Unidos, consolidando así a esta franquicia que desde hace dos décadas viene acaparando el gusto de los cinéfilos amantes de la acción extrema.

La primera película, titulada The Fast & The Furious, que en América Latina se presentó con Rápidos y Furiosos, se estrenó en 2001, iniciando así la trilogía original de películas, que se centran en la adrenalina de las carreras callejeras. La segunda fue estrenada en el 2003 bajo el título 2 Fast 2 Furious, y culminando esta primera serie con la película The Fast and the Furious: Tokyo Drift en el 2006.

En sus inicios, la historia nos introduce a los tres personajes principales, los cuales son Dominic Toretto interpretado por Vin Diesel, Brian O’Conner interpretado por el actor Paul Walker y Mia Toretto interpretada por Jordana Brewster.

La acción empieza cuando Brian entra en el mundo de los expertos en modificar carros en el que conoce a Dominic, líder y principal sospechoso de una seria de robos a camiones que transportaban autos deportivos. Pero todo se complicará cuando Brian se enamore de Mía, la hermana de Dom.

Una segunda serie de películas de la franquicia se reinició en el 2009 con Fast & Furious, cinta en la cual se hizo la transición hacia robos y espionaje. A esa le seguirían, con intervalos de dos años, las entregas de Fast Five en el 2011, Fast & Furious 6 en el 2013, Furious 7, en el 2015, The Fate of the Furious en el 2017 y F9 estrenada en junio del 2021.

A lo largo de la saga se han ido añadiendo más personajes al elenco principal que han enriquecido la trama. Estos personajes son Letty Ortiz (Michelle Rodríguez), Tej Parker (Ludacris), Roman Pierce (Tyrese Gibson), Ramsey (Nathalie Emmanuel), Han Lue (Sung Kang), Gisele Yashar (Gal Gadot), Luke Hobbs (Dwayne Johnson), Rico Santos (Don Omar), Tego Leo (Tego Calderón), entre otros.

Un suceso que marcó de forma importante el desarrollo de la serie fue la muerte inesperada en el 2013 del actor Paul Waker en un accidente de tránsito, cuando aún no había culminado el rodaje de la séptima entrega. Para terminar la película, la producción solicitó a Cody, hermano de Walker, reemplazarlo en algunas escenas.

Esta situación generó que muchos de los fanáticos de la franquicia y en especial del personaje de Brian O’Conner, interpretado por Walker, le hicieran homenajes en las salas de exhibición de la cinta.

El éxito de la franquicia la ha convertido en la más taquillera para Universal generando más de 5,891 millones de dólares en taquilla. Es así que la séptima entrega, “Furious 7” es la novena película con mayor recaudación de todos los tiempos con una taquilla de 1,516 millones.

Así mismo la franquicia es la quinta serie cinematográfica con mayores recaudaciones de la historia.

La saga es dirigida tanto hacia jóvenes como a entusiastas de autos deportivos, y en todas las películas son casi protagonistas estas máquinas de potencia y velocidad.

Los dos autos utilizados por los personajes principales son un Dodge Charger de 1970, auto de Dominic y un Nissan Skyline GT-R R34 es el auto de Brian, ya se han convertido en objetos de culto y deseo en los fanáticos..

La más reciente entrega, que ha tenido su estreno en Panamá hace pocas semanas, profundiza en el personaje de Dominic Toretto y la relación con su hermano Jakob Toretto, quienes se enfrentan a lo largo de toda la película.

La misma ha generado $70 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en la película marca la mayor recaudación de un estreno desde el 2019 en Estados Unidos cuando se estrenó Star Wars: The Rise Of Skywalker.

Tal y como se había presupuestado, la franquicia logró sobrepasar las expectativas de Universal al retrasar su estreno por la pandemia.