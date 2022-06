Tras más de un mes desde que inició el juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard, el jurado retomó las deliberaciones para emitir sentencia y un veredicto final, luego no haber llegado a un acuerdo en los últimos días.

Siga en directo la espera del veredicto final.

Las acusaciones entre uno y otro no han parado en ningún momento y tampoco cesan a escasas horas de conocer el veredicto final.

El caso no era una denuncia de abuso, agresión o violación por lo que no puede considerarse un caso penal sino un caso de difamación. Por ello, la misión de los siete miembros del jurado no es encontrar a Johnny Depp o Amber Heard como culpables.

El juez dictaminará si fue Johnny Depp o Amber Heard quién difamó y, para ello, cada miembro del jurado deberá rellenar un formulario entregado por el juez del caso.