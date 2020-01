La última película de la saga de Disney recaudó 451 millones de dólares en Norteamérica y 468 millones de dólares en el extranjero desde su estreno hace tres semanas.

El segundo lugar fue para "Jumanji: The Next Level", de Sony, con Dwayne "The Rock" Johnson y Kevin Hart, que obtuvo 26,5 millones de dólares entre el viernes y el domingo.

El fin de semana fue muy positivo para Sony, que colocó tres películas en los cinco primeros puestos.

Su adaptación del clásico de Louisa May Alcott, "Mujercitas", quedó en tercer lugar con una recaudación de 13,6 millones de dólares. Esta nueva versión, a cargo de la actriz y directora Greta Gerwig ("Lady Bird"), ha recibido muy buenas reseñas.

Otra película de Sony, "The Grudge", una adaptación de una película de terror japonesa de 2002, se situó en el cuarto puesto con 11,3 millones de dólares.

El quinto puesto fue para "Frozen II", de Disney. El dibujo animado sobre las hermanas Elsa y Anna obtuvo 11,3 millones de dólares en su séptima semana en cartelera.

Según la revista The Hollywood Reporter, con su recaudación total de 1.300 millones de dólares, "Frozen II" se convirtió en el dibujo animado más taquillero de la historia, superando a "Los increíbles 2".

Completan el top 10 de la taquilla norteamericana:

"Spies in Disguise" (USD 10,1 millones)

"Entre navajas y secretos" (USD 9 millones)

"Uncut Gems" (USD 7,8 millones)

"El escándalo" (USD 4,1 millones)

"Cats" (USD 2,6 millones)